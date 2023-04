Bencicové se povedla rychlá odveta proti Alexandrovové a stále může poprvé obhájit titul

Belinda Bencicová v úvodu sezony triumfovala v Adelaide a Abú Zabí a z 16 zápasů prohrála jen s Igou Šwiatekovou a Arynou Sabalenkovou. Pak ale (oficiálně) kvůli únavě odstoupila z Dauhá a z následných pěti duelů vyhrála jen dva.



Zpátky na vítěznou vlnu se dostala na první letošní akci na antuce. V Charlestonu porazila kanadskou kvalifikantku Katherinu Sebovou, po obratu domácí Shelby Rogersovou a ve čtvrtfinále si poradila i s Jekatěrinou Alexandrovou.



26letá Švýcarka v repríze loňského semifinále zvítězila dvakrát 6-3, soupeřce oplatila porážku z předchozího turnaje v Miami a vzájemnou bilanci upravila na 4-3.







Olympijská vítězka Bencicová má šanci v Jižní Karolíně poprvé v kariéře obhájit titul a zároveň poprvé vyhrát podruhé jeden turnaj. O celkově 17. finále si tenistka se slovenskými kořeny zahraje s domácí světovou trojkou Jessicou Pegulaovou (h2h 3-0), s níž ve třech vzájemných duelech neztratila ani set.



Pegulaová ve čtvrtfinále porazila 6-3 7-6 Španělku Paulu Badosaovou a podruhé v kariéře postoupila do semifinále antukového turnaje WTA. Jejím maximem na cihlové drti je finále v Madridu 2022.



29letá Američanka zaznamenala už 22. vítězství v sezoně, což je nejvíce na okruhu WTA. Proti Badosaové ji nezastavil ani nepříjemný vítr.



"Podmínky se horšily a věděla jsem, že se blíží déšť. Takže jsem moc ráda, že jsem to dotáhla ve dvou setech," řekla Pegulaová po dramatickém tie-breaku, který vyhrála 8-6. V semifinále je na čtvrté ze šesti letošních turnajů.



Darja Kasatkinová zdolala v souboji bývalých šampionek 6-7 6-4 6-2 domácí Madison Keysovou, s níž si poradila teprve podruhé z deseti pokusů.







V semifinále se vítězka z roku 2017 utká se světovou pětkou Ons Džabúrovou (h2h 2-4). Tunisanka poprvé od loňského US Open vyhrála tři zápasy po sobě, do semifinále loňská finalistka postoupila po skreči Anny Kalinské, jež vzdala za stavu 0-6 a 1-4.



Do semifinále se v Charlestonu dostaly po 23 letech všechny čtyři nejvýše nasazené tenistky. Na turnaji 2012 se to stalo naposledy v roce 2012 ve Stuttgartu.



Pegulaová, Džabúrová, Kasatkinová a Bencicová v Charlestonu napodobily své předchůdkyně z roku 2000, kdy v semifinále byly později vítězná Mary Pierceová, Conchita Martínezová, Monika Selešová a Arantxa Sánchezová Vicariová.

• WTA 500 CHARLESTON •

USA / Jižní Karolína, antuka, 780.637 dolarů

páteční výsledky (07. 04. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Pegulaová (1-USA) - Badosaová (12-Šp.) 6-3 7-6(6) Džábirová (2-Tun.) - Kalinská (Rus.) 6-0 4-1 / skreč K. Kasatkinová (3-Rus.) - Keysová (9-USA) 6-7(5) 6-4 6-2 Bencicová (4-Švýc.) - Alexandrovová (7-Rus.) 6-3 6-3