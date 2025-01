Berdych má částečně jasno, koho v pátek pošle na kurt. Před soubojem s Koreou jsou všichni fit

Českým tenistům vrcholí v Ostravě příprava na kvalifikaci Davisova poháru, dva dny před startem utkání s Jižní Koreou jsou všichni fit. Debutující kapitán Tomáš Berdych (39) má již částečně rozmyšlené nasazení do dvouher, hráči si na tiskové konferenci pochvalovali atmosféru v týmu. Motivací jsou pro aktéry také vzpomínky na triumfy z let 2012 a 2013.

"Jsem zatím nadmíru spokojený, jak se ten týden vyvíjí. Všichni kluci podávají super výkon, dobře se připravují a vše jde podle plánu. Zatím je to za nás bezproblémové," řekl Berdych.

Nový daviscupový kapitán, který vloni nahradil Jaroslava Navrátila, má k dispozici nejsilnější složení. V týmu jsou 24. hráč světa Jiří Lehečka, o příčku níže postavený Tomáš Macháč, Jakub Menšík (48.), deblista Adam Pavlásek a sedmnáctiletý nováček Maxim Mrva. Los kvalifikace se uskuteční ve čtvrtek ve 12:00.

"Poloviční rozmluvu s hráči jsem už udělal a polovinu pátku mám jasnou. Pokud se do večera nestane nic neočekávaného, tak už mám jasno, jak to v pátek bude vypadat," uvedl Berdych.

Premiérová tiskovka v národním dresu pro Maxima Mrvu. ️ Spoluhráči si první dotaz moc užili. pic.twitter.com/QpdWcbDRkZ — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) January 29, 2025

Tisková konference v útrobách RT Torax Areny v Ostravě-Porubě se odehrála v uvolněné atmosféře. Hráči často vtipkovali, nejvíce si dobírali nováčka Mrvu. Ve volném čase spolu hrají nohejbal nebo karty. "Nálada je dobrá. Přijeli jsme v dobré formě a hrajeme teď moc dobře. Lepší to už být nemůže a doufejme, že to půjde tak krásně jako doteď," uvedl Macháč.

Souhlasil s ním i Lehečka. "Tohle je základ každého úspěšného týmu. Jestli ten tým chce něco dokázat, tak nálada musí být dobrá. Všichni moc dobře víme, kvůli čemu tady jsme, a uvědomujeme si, že týmová soutěž není každý týden," řekl Lehečka.

Bývalý čtvrtý hráč světa Berdych porovnal, jaké to je být daviscupovým hráčem a nyní kapitánem. "Jsou to dvě odlišné strany mince. Hráč je tady, aby udělal svou práci a byl co nejlépe nachystaný. Nemusí se starat o věci navíc, než co je náplní jeho dne. Moje pozice kapitána je protipólem. Snažíte se naplánovat program dne, tréninky, mediální povinnosti a pak také vidět, jak kluci trénují. Ten den je delší a náročnější. Fyzicky je to ale něco jiného," řekl Berdych.

Elegance sama! Na týmovou večeři oblékl český daviscupový tým Steilmann.



Děkujeme. #jsmeceskytenis #daviscup pic.twitter.com/7RFRkaMWxV — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) January 28, 2025

Právě vzpomínky na Berdychovy zápasy v reprezentaci a daviscupové triumfy z let 2012 a 2013 si hráči vybavili. "Rozhodně nám může předat strašně moc zkušeností. Za mě je to úplně skvělé, že ho máme jako kapitána, a věřím, že to můžeme dotáhnout do velkých cílů," uvedl Macháč.

Lehečka vzpomínal hlavně na finále Davis Cupu v Praze před 13 lety, kde Češi porazili Španělsko. "Tam jsem byl od prvního do posledního míčku nalepený celý den u televize a sledoval všechny tři dny, kdy se zápolilo. To je asi moje nejsilnější vzpomínka na Toma, ale i celkově na tým, který tehdy zvedl tu mísu," doplnil.

S Korejci se Češi utkají po dvou letech, kdy je porazili ve skupinové fázi Davisova poháru ve Valencii 3:0. Hlavní hvězdou soupeře je Kwon Sun-u, kterému patří až 347. místo v žebříčku ATP.

"Pokud bych měl proti němu hrát, tak vím, že je asi nejzkušenější z celého týmu. I když bojoval se zraněními, bude mít v hlavě nastavené to, že do toho zápasu může jít 50 na 50. Celkově se budeme snažit hrát, co bude potřeba, jak se bude zápas vyvíjet," doplnil Lehečka.