Berrettini a Alcaraz v deštivém Riu vyhráli noční bitvy o čtvrtfinále

Letošní ročník podniku ATP 500 v Riu de Janeiro už několik dní komplikuje déšť, kvůli kterému se v pátek sotva dohrály zápasy druhého kola. Kompletní čtvrtfinále bylo odloženo na sobotu, kdy by se mělo hrát i o finále. Předpověď počasí ale příliš optimistická není.



Matteo Berrettini se do Ria de Janeiro vydal ke své premiéře na antukových turnajích ATP v Jižní Americe, na svůj úvodní zápas si ale musel počkat až do pátku. Souboj s Brazilcem Thiagem Monteirou měl rozehrát v poledne, ale začalo se až během odpoledne a dohrálo až těsně před půlnocí.



Berrettini v prvním zápase od porážky v semifinále Australian Open a nové roli světové šestky absolvoval první soutěžní utkání na antuce od loňského Roland Garros a domácí soupeř ho pořádně potrápil.



25letý Ital sice získal první set a ve druhém měl po obratu z 2-5 dva mečboly, ale v tie-breaku je nevyužil a muselo se do třetího dějství. To bylo kvůli dešti na několik hodin přerušeno, po návratu na kurt se hrálo už jen několik minut, během kterých Berrettini zkompletoval vítězství 6-4 6-7 6-3.



"Ve druhém setu jsem měl dva mečboly, ale Thiago byl silný. Teď je tady půlnoc a my hrajeme. Chce to silnou psychiku," komentoval Berrettini první vzájemný zápas s aktuálně 106. hráčem světa.

6 hours after it began...



5 minutes to finish it off...@MattBerrettini fends off Monteiro 6-4 6-7 6-3 to reach the QF in Rio pic.twitter.com/bUmicqc6iE — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2022



Ve čtvrtfinále Berrettini narazí na Carlose Alcaraze (h2h 1-1), s nímž v nedávné minulosti svedl dvě vyrovnané bitvy na tvrdém povrchu. A na antuce bude mírným favoritem teprve 18letý Španěl.



Talentovaný Alcaraz, který se už vyšplhal na 29. místo světového žebříčku, v Brazílii otočil duel s krajanem Jaumem Munarem a ve druhém kole si v zápase rozděleném do dvou dnů poradil s Federicem Delbonisem. Argentinského soka porazil 6-4 7-6, mečbol proměnil dvě hodiny po půlnoci.



Zbylé tři čtvrtfinálové dvojice vytvořili už ve čtvrtek Schwartzman s Andújarem, Cerúndolo s Kecmanovičem a Fognini s Coriou.

finally comes to an end ✊@alcarazcarlos03 beats Delbonis 6-4 7-6 a day after the match began and will face top seed Berrettini tomorrow in the QF!@RioOpenOficial pic.twitter.com/vU7q8OX189 — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2022