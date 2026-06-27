Bleskový titul pro Muchovou! Hvězdná Ósakaová finále vzdala, Češka má třetí trofej
Muchová – Ósakaová 6:1, 1:0 / skreč
Finálovou bitvu odstartovala Muchová fantasticky. Ósakaová sice zlikvidovala manko 0:30 a měla gamebol, nicméně po dvou chybách pustila Češku k brejkbolu. Ten sice agresivní hrou smazala, ovšem Muchová se dostala k další příležitosti a tu už dělovým forhendem proměnila. S potvrzením brejku neměla žádný problém a čistou hrou upravila na 2:0.
Muchová ani po skvělém startu nezpomalovala a pokračovala ve famózním výkonu. Ósakaová působila bezradně a při skóre 3:0 už měla olomoucká rodačka v zádech dva brejky. Japonská superstar se vzápětí nechala kvůli problémům s pravým chodidlem ošetřovat.
Delší pauza vyvedla Muchovou z tempa a musela dohánět manko 0:30. To však zvládla na výbornou a game nakonec získala. Poté se schylovalo k dalšímu brejku a česká hráčka byla kousek od vedení 5:0. Ósakaová ale sérii zastavila a dostala se na výsledkovou tabuli. Další hru však Japonka nepřidala a Muchová, která vyrobila 11 vítězných úderů a pouhé dvě nevynucené chyby, vedla po půlhodině hry o set.
Druhá sada začala bojem Muchové o vlastní servis. Česká tenistka situaci ustála a Ósakaová se poté po konzultaci s týmem rozhodla v utkání nepokračovat. Finálový zápas tak trval pouhých 46 minut.
Muchová vylepšila svou stále velmi negativní bilanci ve finále na 3:6 a do kompletní sbírky trofejí ze všech povrchů jí chybí už jen antuka. Titul získala také v Soulu 2019 a na letošní tisícovce v Dauhá. Na antuce ve stuttgartské hale naopak v této sezoně neuspěla.
V Bad Homburgu hned dvakrát vylepšila své maximum na trávě. Tím předchozím bylo čtvrtfinále, na které dvakrát dosáhla ve Wimbledonu. V žebříčku se vrátí do elitní desítky a na post české jedničky. V novém vydání jí bude patřit deváté místo a bude zaostávat o jednu příčku za svým maximem.
Na oslavy triumfu v Bad Homburgu však nemá čas. Muchová se musí okamžitě přesunout do Londýna, kde už v pondělí vstoupí do Wimbledonu. Její soupeřkou v prvním kole bude Anastasija Zacharovová. Rychlé finále v extrémním horku v Německu by jí tak mělo pomoct pošetřit síly na další turnaj.
Ósakaová naopak stále čeká na svůj osmý titul a první od Australian Open 2021. Rovněž majitelka čtyř grandslamových vavřínů se do finále na trávě probila poprvé v kariéře. Bývalá světová jednička prohrála už čtvrté finále v řadě a podruhé v tomto období souboj o titul skrečovala.
Rovněž ona má naplánováno první kolo Wimbledonu hned v pondělí, kdy má nastoupit proti Else Jacquemotové. Otázkou je, jak moc její zranění pravého chodidla vážné. Muchová s ní každopádně po dnešním duelu srovnala vzájemnou bilanci na 3:3.
Komentáře
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Blahopreji Karoline k prvnimu titulu na trave... Naomi moc spechala... (ani necekala, ze tu dojde do finale, dcera na ni ceka uz nekolik dni v Londyne) a ten spech ji moc neprospel... kazdopadne Wiktorowski se stal prvnim trenerem, ktery ji aspon dostal na nejakou uroven na te trave... take dle vyjadreni samotne Naomi... kazdopadne spech se nevyplaci...
Skrec ve finale a na trave je spis smutna udalost,... ta nastesti zustala ve stinu toho, co me potesilo nejvic, ....ze konecne se Karolina na trave chytla... (nekoukam na souperky) proste jit trvaly 4 zapasy nez ten prechod na travu zvladla... (dnes konecne nejaky footwork, lepsi cit na returnu, a take obecne v brani micu nebo i zahrani slajsu atd.) a tady mam vetsi radost nez z titulu... to je opravdu slibne, takze doufam, ze to bude schopna prenest do Wimbledonu. Hodne jsem si fakt oddechl :-))
Vlastne to dopadlo idealne... Karolina nejen bere titul, ale se konecne chytla v tech uderech... a hre... a jeste se nemusela smazit na kurtu nejak dlouho...
Drzim palce, aby zvladla jeste jeden prechod... neb neni trava jako trava... ale myslim, ze ten nejdulezitejsi zaklad byl na tomto turnaji polozen... a me hlavne spadl tezky balvan...:-))
Jeste jednou Velka gratulace Karoline nejen k travarskemu titulu, ale ze se nakonec chytla... :-))
V žebříčku si upevnila 9.místo ...
V letošní Race je dokonce už na 6.místě s náskokem 577 bodů na první nepostupové místo ...
Ta Mboko je tak , ,nezkušená",že už jednu tisícovku vyhrála,
Jinak dnes muška hrála výborně a v tom Dauhá ta Viki hrála výborně a Kája byla ještě lepší .
Ve Stuutgartu nestačila jen na No.2.
S deblem mají Češky a Američanky shodně 14 titulů
1. ČR 14 (6+8)
2. USA 14 (5+9)
3 Čína 5 (0+5)
1. Bejlek - hard
2. Muchova - hard
3. Bouzkova - antuka
4. Noskova - trava
5. Bouzkova - trava
6. Muchova - trava
50% titulu je z travy. Jestli jde o uspesnost na majorech, tak ceske zeny jsou na trave absolutne nekde jinde nez na zbylych povrsich... mimo toho je Navratilova jasnou kralovnou travy, a ani nepocitam, ze v nastupujici dekade ji nekdo vyrovna, to by musela nejaka vyhrat aspon 9x Wimbledon plus par dalsich turnaju na trave, coz je v dnesni dobre mimo realitu... a krom toho, kdo vi, co bude nekde v roce 2029 po vsech pripravovanych zmenach...
V kazdem state existuji urcite zajimave paradoxy...:-) v CR neexistuje ani jeden turnaj na trave, poradne stredisko s travnatymi kurty, cili neexistuje zadna podpora neceho, v cem je pomalu nejuspesnejsi zemi vubec, nepocitajic tzv. velkou 4ku, kteri meli naskok jeste pred open erou... ovsem podpora nikdy nechybi pro fotbal, ktery je skorumpovany vic jak v Italii... kde je ovsem tento sport spis nabozenskym prvkem....:-))) Nezbyva nez cekat nez vznikne Lawn Tennis Tour :-))) Potom se mozna i neco pohne...
Ještě před 5 měsíci měla jen jednu jedinou vyhranou dvěstěpadesátku. Teď už má WTA 250, WTA 500 i WTA 1000 a už jí chybí jenom... no... však víte.
Totéž mimochodem udělala i loni ve finále v Aucklandu v zápase proti Tauson ...
Mně se osobně líbilo i komentování na Canal + sport. Tuším, že se jmenuje komentátor Kříž. Je to sice ve slovenštině, ale komentuje to velmi citlivě.
Inu, slovenští komentátoři ukazují těm českým záda.
Finalove prokleti bylo ocividne letos prolomeno, tak ted Wimbledon
Karolíně gratuluji ke třetímu titulu, i když to není cesta, kterou by asi chtěla vyhrát.
,protože ten jeden míč trefila tak,že nešel doběhnout,
ale zdá se že to Osace nijak nepomohlo.
Dneska letně od bazénu, osvěžení bude potřeba .
https://youtu.be/PE3g2zeBVQQ?is=HKsJ5Hb0tjOgbf_V
Co přišel Groenwald, vše se k lepšímu obrátilo. Karol hraje dlouhodobě nezraněná a i tituly už nějaké přišly a myslím, že se od ní ještě nějakých dočkáme.