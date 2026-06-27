Bleskový titul pro Muchovou! Hvězdná Ósakaová finále vzdala, Češka má třetí trofej

DNES, 11:56
Aktuality 112
WTA BAD HOMBURG - Velmi rychlý konec mělo finále na pětistovce v Bad Homburgu. Karolína Muchová drtila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou a japonská superstar za stavu 1:6, 0:1 ze svého pohledu kvůli problémům s pravým chodidlem vzdala. Češka tak slaví svůj druhý letošní a celkově třetí titul, přičemž poprvé kralovala na trávě.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Muchová Karolina
Karolína Muchová získala třetí kariérní titul (© REUTERS/Heiko Becker)

Muchová – Ósakaová 6:1, 1:0 / skreč

Finálovou bitvu odstartovala Muchová fantasticky. Ósakaová sice zlikvidovala manko 0:30 a měla gamebol, nicméně po dvou chybách pustila Češku k brejkbolu. Ten sice agresivní hrou smazala, ovšem Muchová se dostala k další příležitosti a tu už dělovým forhendem proměnila. S potvrzením brejku neměla žádný problém a čistou hrou upravila na 2:0.

Muchová ani po skvělém startu nezpomalovala a pokračovala ve famózním výkonu. Ósakaová působila bezradně a při skóre 3:0 už měla olomoucká rodačka v zádech dva brejky. Japonská superstar se vzápětí nechala kvůli problémům s pravým chodidlem ošetřovat.

Delší pauza vyvedla Muchovou z tempa a musela dohánět manko 0:30. To však zvládla na výbornou a game nakonec získala. Poté se schylovalo k dalšímu brejku a česká hráčka byla kousek od vedení 5:0. Ósakaová ale sérii zastavila a dostala se na výsledkovou tabuli. Další hru však Japonka nepřidala a Muchová, která vyrobila 11 vítězných úderů a pouhé dvě nevynucené chyby, vedla po půlhodině hry o set.

Druhá sada začala bojem Muchové o vlastní servis. Česká tenistka situaci ustála a Ósakaová se poté po konzultaci s týmem rozhodla v utkání nepokračovat. Finálový zápas tak trval pouhých 46 minut.

Muchová vylepšila svou stále velmi negativní bilanci ve finále na 3:6 a do kompletní sbírky trofejí ze všech povrchů jí chybí už jen antuka. Titul získala také v Soulu 2019 a na letošní tisícovce v Dauhá. Na antuce ve stuttgartské hale naopak v této sezoně neuspěla.

V Bad Homburgu hned dvakrát vylepšila své maximum na trávě. Tím předchozím bylo čtvrtfinále, na které dvakrát dosáhla ve Wimbledonu. V žebříčku se vrátí do elitní desítky a na post české jedničky. V novém vydání jí bude patřit deváté místo a bude zaostávat o jednu příčku za svým maximem.

Na oslavy triumfu v Bad Homburgu však nemá čas. Muchová se musí okamžitě přesunout do Londýna, kde už v pondělí vstoupí do Wimbledonu. Její soupeřkou v prvním kole bude Anastasija Zacharovová. Rychlé finále v extrémním horku v Německu by jí tak mělo pomoct pošetřit síly na další turnaj.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ósakaová naopak stále čeká na svůj osmý titul a první od Australian Open 2021. Rovněž majitelka čtyř grandslamových vavřínů se do finále na trávě probila poprvé v kariéře. Bývalá světová jednička prohrála už čtvrté finále v řadě a podruhé v tomto období souboj o titul skrečovala.

Rovněž ona má naplánováno první kolo Wimbledonu hned v pondělí, kdy má nastoupit proti Else Jacquemotové. Otázkou je, jak moc její zranění pravého chodidla vážné. Muchová s ní každopádně po dnešním duelu srovnala vzájemnou bilanci na 3:3.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

112
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 14:04
Gratulace Mušce! Titul na trávě, krása!
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Petruco
27.06.2026 13:43
Týjo, Karolína ji dala sodu! Naomi hrála velmi dobře, ale Karolína ji brilantní, dech beroucí hrou, přehrála ve všech ohledech. Zahrávala fantastické míče, to Japonka nemohla vyhrát... a tak došlo na skreč. Jak jen to tý český holky hrajů, že si stále trofeje domů posílajů?
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hanz
27.06.2026 13:20
Moc pěkné, ale my bychom chtěli trofej z každého turnaje..
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Vlk-v-trave
27.06.2026 12:54
MUCHOVA x OSAKA

Blahopreji Karoline k prvnimu titulu na trave... Naomi moc spechala... (ani necekala, ze tu dojde do finale, dcera na ni ceka uz nekolik dni v Londyne) a ten spech ji moc neprospel... kazdopadne Wiktorowski se stal prvnim trenerem, ktery ji aspon dostal na nejakou uroven na te trave... take dle vyjadreni samotne Naomi... kazdopadne spech se nevyplaci...

Skrec ve finale a na trave je spis smutna udalost,... ta nastesti zustala ve stinu toho, co me potesilo nejvic, ....ze konecne se Karolina na trave chytla... (nekoukam na souperky) proste jit trvaly 4 zapasy nez ten prechod na travu zvladla... (dnes konecne nejaky footwork, lepsi cit na returnu, a take obecne v brani micu nebo i zahrani slajsu atd.) a tady mam vetsi radost nez z titulu... to je opravdu slibne, takze doufam, ze to bude schopna prenest do Wimbledonu. Hodne jsem si fakt oddechl :-))

Vlastne to dopadlo idealne... Karolina nejen bere titul, ale se konecne chytla v tech uderech... a hre... a jeste se nemusela smazit na kurtu nejak dlouho...
Drzim palce, aby zvladla jeste jeden prechod... neb neni trava jako trava... ale myslim, ze ten nejdulezitejsi zaklad byl na tomto turnaji polozen... a me hlavne spadl tezky balvan...:-))

Jeste jednou Velka gratulace Karoline nejen k travarskemu titulu, ale ze se nakonec chytla... :-))
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 13:09
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 13:10
měl být
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Krisboy
27.06.2026 12:54
Ideální scénář - titul s minimální námahou před W
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tommr
27.06.2026 12:42
Naše momentálně 3 nejlepší hráčky shodně vyhrály před Wimbledonem turnaj na trávě. Karolína Muchová Bad Homburg, Linda Nosková Berlín a Marie Bouzková Nottingham. Bude zajímavý sledovat která z nich dojde ve Wimbledonu nejdál ...
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volejman
27.06.2026 13:37
To ale ještě moc neznamená. Vzpomínám, jak před lety vyhrály těsně před Wimbledonem turnaj Kvitová a Karolína Plíšková. Platily za jedny z hlavních favoritek na GS. Pak v něm ale obě pohořely. Možná i proto, že ostatní favoritky se šetřily a pilovaly formu na samotný Wimbledon.
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tommr
27.06.2026 12:27
Karolíně konečně začínají přibývat tituly jak odpovídá jejím schopnostem ... smile
V žebříčku si upevnila 9.místo ...
V letošní Race je dokonce už na 6.místě s náskokem 577 bodů na první nepostupové místo ...
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Sinuhet1
27.06.2026 12:30
Moc do toho nevidím,ale prijde mi ze na tom ma zasluhu novy trener
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tommr
27.06.2026 12:38
Karolína už hlavně nehraje jen na krásu ale především na výhru. Svůj podíl na tom určitě má i zkušenej trenér ...
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misa
27.06.2026 12:46
A zlepšená kondice, zmizely opakované zdravotní problémy.
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falcon_heavy
27.06.2026 13:07
Spíš obří porce kliky. Jednou nezkušená Mboko, dneska Osaka, která byla od samého začátku úplně mimo. Ve Stuttgartu si Mušku Rybakina naprosto v klidu namazala na chleba.
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 13:12
neměl bys na ni ještě poslat dopingovou komisařku?
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Diabolique
27.06.2026 13:16
To je taky nejakej prorusak? Ze tu vyzdvihuje tu sberacku brambor?
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falcon_heavy
27.06.2026 13:19
Cožeto?
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falcon_heavy
27.06.2026 13:18
Nechtěl, proč?
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tenisman1233
27.06.2026 13:26

Ta Mboko je tak , ,nezkušená",že už jednu tisícovku vyhrála,
Jinak dnes muška hrála výborně a v tom Dauhá ta Viki hrála výborně a Kája byla ještě lepší .
Ve Stuutgartu nestačila jen na No.2.
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volejman
27.06.2026 12:24
Kerberová řečnila při závěrečném ceremoniálu jak kulomet - rychle a k nezastavení. Je to ale pořád sympatická kočka.
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chlebavevaju
27.06.2026 12:31
Sympaticka? Asi jako osina v zadku.
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frenkie57
27.06.2026 12:34
Souhlasím.
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tommr
27.06.2026 12:43
Vypadá líp než když ještě hrála ...
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Krisboy
27.06.2026 12:52
Zrovna dneska jsem koukal na nějaký starý sestřihy na YouTube...docela mi chybí, Angie byla skvělá
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 13:13
když jsem ji viděl v O2 naživo, tak mě překvapilo, jak je drobná. Vždycky jsem ji měl za kus ženské.
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jih
27.06.2026 13:54
Vždycky byla plochá.
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frenkie57
27.06.2026 12:19
Pohled na Karolínu s trofejí je velice příjemný. Začínám si zvykat.
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misa
27.06.2026 12:18
Letos sbírají české holky tituly závratným tempem. Má nějaká země víc?
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Preview.lover
27.06.2026 12:30
Češky mají nejvíce singlových titulů (6), USA má 5, ale za chvíli hraje Keys.
S deblem mají Češky a Američanky shodně 14 titulů
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Preview.lover
27.06.2026 12:33
Tituly podle zemí (Singl debl mix)
1. ČR 14 (6+8)
2. USA 14 (5+9)
3 Čína 5 (0+5)
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Preview.lover
27.06.2026 12:33
hodně singlových titulů mají ještě Ukrajinky (4), ale nemají žádný deblový
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misa
27.06.2026 12:38
dík
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horska.kraslice
27.06.2026 12:58
Hm, to je zajímavé, přitom kvalitní deblistky mají.
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tommr
27.06.2026 12:46
na těch deblových titulech Češky s Američankama příkladně spolupracují ...
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misa
27.06.2026 12:57
Dlouhodobé úspěchy českých tenistek ukazují, že když motivovaní sportovci pracují pod dobrými trenéry, pro které je měřítko světová špička, tak jsou Češi schopni držet krok i s mnohonásobně většími státy. A všechno začíná dobrou přípravou v dětství.
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LiJ
27.06.2026 13:12
Začíná to už při početí, pokračuje v břísku matky a to co následuje v dětství je už jen důsledek.
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Vlk-v-trave
27.06.2026 13:43
Ano, je ale treba dodat dulezitou stats u zen v singlovych pocinech a titulech.

1. Bejlek - hard
2. Muchova - hard
3. Bouzkova - antuka
4. Noskova - trava
5. Bouzkova - trava
6. Muchova - trava

50% titulu je z travy. Jestli jde o uspesnost na majorech, tak ceske zeny jsou na trave absolutne nekde jinde nez na zbylych povrsich... mimo toho je Navratilova jasnou kralovnou travy, a ani nepocitam, ze v nastupujici dekade ji nekdo vyrovna, to by musela nejaka vyhrat aspon 9x Wimbledon plus par dalsich turnaju na trave, coz je v dnesni dobre mimo realitu... a krom toho, kdo vi, co bude nekde v roce 2029 po vsech pripravovanych zmenach...

V kazdem state existuji urcite zajimave paradoxy...:-) v CR neexistuje ani jeden turnaj na trave, poradne stredisko s travnatymi kurty, cili neexistuje zadna podpora neceho, v cem je pomalu nejuspesnejsi zemi vubec, nepocitajic tzv. velkou 4ku, kteri meli naskok jeste pred open erou... ovsem podpora nikdy nechybi pro fotbal, ktery je skorumpovany vic jak v Italii... kde je ovsem tento sport spis nabozenskym prvkem....:-))) Nezbyva nez cekat nez vznikne Lawn Tennis Tour :-))) Potom se mozna i neco pohne...
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Dobry-den
27.06.2026 12:17
Gratulace Mušce. *2630

Ještě před 5 měsíci měla jen jednu jedinou vyhranou dvěstěpadesátku. Teď už má WTA 250, WTA 500 i WTA 1000 a už jí chybí jenom... no... však víte.
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misa
27.06.2026 12:18
TM
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The_Punisher
27.06.2026 12:20
Ten taky
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Blondie
27.06.2026 12:23
Podepisuji petici za kompletni sbirku!
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kupa
27.06.2026 12:45
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horska.kraslice
27.06.2026 12:54
OH budou až za dva roky.
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tommr
27.06.2026 12:13
Od začátku zápasu bylo vidět že se Osace v tom horku nechce hrát a šlo jen o to jak to ukončí. Nakonec to vzdala až po prohraném prvním setu když už bylo jasné že to nemůže otočit ...
Totéž mimochodem udělala i loni ve finále v Aucklandu v zápase proti Tauson ...
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tenisman1233
27.06.2026 12:14
Tam to bylo,ale poté co vyhrála 1.set
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Otmar
27.06.2026 12:30
Zajímavé bylo, že pokyn k ukončení pro Naomi nepřišel z boxu, nýbrž od Asiata, který seděl v hledišti, totožnosi neznámé. Jeho pokyn byl zcela jasný, neboť Naomi poslechla okamžitě, nejspíš na to i čekala. Stejně si myslím, že by tentokrát dostala klepec, Muška vypadala docela odhodlaně. Bad Homburk je 5-tistovka docela uznávaná a ceněna, takže, Muško, blahopřání veliké!!!!
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frenkie57
27.06.2026 12:06
Nevyhrála Nosková stejného sloníka?
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chlebavevaju
27.06.2026 12:07
Trofeje z Temu! To se Němci předvedli!
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frenkie57
27.06.2026 12:05
Mušce k titulu samozřejmě gratuluji, ale má to přeci jenom trošku pachuť nechtěného , i když dobrého konce.
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tommr
27.06.2026 12:14
počítat se ale bude jako každej jinej vyhranej turnaj ...
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frenkie57
27.06.2026 12:28
Jasan, už teď mi to začíná být jedno, když vidím Mušku pózovat s trofejí, jak se usmívá a je spokojená.
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Otmar
27.06.2026 12:43
Máte pravdu, je to titul jako kterýkoliv jiný, Muška byla lepší a zřejmě by vyhrála, ale chybí tam ty ruce nad hlavou po posledním balónu a to uvolnění a čirá radost. Nahoře na patře tak trochu jakoby hořko, alespoň u mně.
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kupa
27.06.2026 12:48
Pachuť nechtěného konce by to mělo, kdyby první set prohrála 1:6 , ve druhém prohrávala 0:1 a Osaka vzdala.
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frenkie57
27.06.2026 13:07
To asi ano, ale pravděpodobnost, že by soupeřka vzdala za takového stavu, není moc velká. Jedině, že by se opravdu zranila.
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HAJ
27.06.2026 12:05
Muška super tenis. Myslím, že to nezlehčuje ani indispozice Osaky.
Mně se osobně líbilo i komentování na Canal + sport. Tuším, že se jmenuje komentátor Kříž. Je to sice ve slovenštině, ale komentuje to velmi citlivě.
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Carlito81
27.06.2026 12:13
souhlasím , komentátor se moc příjemně poslouchal
Inu, slovenští komentátoři ukazují těm českým záda.
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HAJ
27.06.2026 12:19
Přesně tak.
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kupa
27.06.2026 12:51
Dominik Kříž je dlouho mým oblíbeným komentátorem.
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Nereknu
27.06.2026 12:04
Takže v rámci ženské kategorie jsme ovládli skoro všechny travnaté turnaje. Chyběl nám Queens, tam to třeba mohla zvládnout Kája Plíšková :D. Teď jsem zvědavej, jestli to znamená šance na Wimbledonu, nebo early exits :D.
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tenisman1233
27.06.2026 12:04
Tak konec,rychle si vzít trofej a hurá do Londýna a připravit se na Wimbledon.
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A211
27.06.2026 12:03
Gratulace k vítězství v turnaji tenisové umělkyni Karoline M. Jen tak dál a přidávat, ať se daří smilesmile
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George_Renel
27.06.2026 12:01
Průměr titulu na měsíc trvá.
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zfloyd
27.06.2026 12:00
co všichni s tím Wmbledonem , toto je přece dobrá 500 - krásný titul ať W. dopadne jak chce
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Sinuhet1
27.06.2026 12:02
presne smilesmile
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chlebavevaju
27.06.2026 12:02
Přesně. Zrovna od Muchové čekat GS. Raději at si domu odveze titul z 500, i když je ta trofej tak šeredná.
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The_Punisher
27.06.2026 12:22
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kupa
27.06.2026 12:52
Přesně
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Blondie
27.06.2026 12:00
Gratulace, Musko
Finalove prokleti bylo ocividne letos prolomeno, tak ted Wimbledon
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com
27.06.2026 12:01
Wimbledon patri Karoline P
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Blondie
27.06.2026 12:14
Tak promin, ber KaroM jako nahradnici
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Honza-K
27.06.2026 11:59
Osaka se bála drtivé porážky, tak raději vzdala. Velká gratulace Karolíně
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chlebavevaju
27.06.2026 11:58
Diváci na tribunách mají zajisté velkou radost, nechají prachy za lístek, vidi 40 minut a rychle dom.
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frenkie57
27.06.2026 12:02
Stihnou oběd v tradičním čase.
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chlebavevaju
27.06.2026 11:58
Diváci na tribunách mají zajisté velkou radost, nechají prachy za lístek, vidi 40 minut a rychle dom.
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The_Punisher
27.06.2026 11:57
Musko, skvele a gratulace! Dobre to dopadlo, i vzhledem k Wimbledonu
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volejman
27.06.2026 11:57
Osaka to raději vzdala, protože je jí jasné, že dnes nemá nárok.
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bardunek666
27.06.2026 11:57
Dalo se to čekat, Osaka je fakt odpad. Už je to třetí finále, kde jí něco záhadného bylo.
Karolíně gratuluji ke třetímu titulu, i když to není cesta, kterou by asi chtěla vyhrát.
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frenkie57
27.06.2026 12:00
Tys měl dobrý čuch.
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com
27.06.2026 12:02
čuch v takovych vedrech se hodí v mhd
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 14:00
nemít ho
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 14:00
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zfloyd
27.06.2026 11:47
Vosaka je nějaká divná jako by se jí nechtělo , možná to zabalí
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frenkie57
27.06.2026 11:56
Už se stalo.
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bardunek666
27.06.2026 11:46
Karolína hraje dobře, zatím se podivným ploužením Osaky nenechala rozhodit. Jen tak dál!
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modra.pani
27.06.2026 11:45
Věřím, že Karolína dnes vyhraje. Otázkou je jak to s ní pak bude na Wimbledonu...
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com
27.06.2026 11:54
vypadne v prvnim kole
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modra.pani
27.06.2026 11:59
Toho se obávám, že dá tak 2 kola. Na druhou stranu teď Osaka skrečovala, tak Karolína pošetřila síly. Třeba bude Wimbledon příjemné překvapení.
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tommr
27.06.2026 11:39
Karolína doslova darovala soupeřce hru na 4:1. Snad to Osaku nenastartuje ...
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tenisman1233
27.06.2026 11:42
Osaka měla štěstí
,protože ten jeden míč trefila tak,že nešel doběhnout,
ale zdá se že to Osace nijak nepomohlo.
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tommr
27.06.2026 11:26
V hledišti finále sleduje i Kerber. Komu přinese štěstí?
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chlebavevaju
27.06.2026 11:22
Ta trofej je tak ošklivá, že bych ji snad ani vyhrát nechtěl.
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LiJ
27.06.2026 11:45
Dal by sis ji třeba do sklepa
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chlebavevaju
27.06.2026 11:51
Další krám do chalupy.
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LiJ
27.06.2026 12:09
Váže se k tomu i pěkná finanční částka, takže dobrý krám.
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Blondie
27.06.2026 12:15
Tak
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zfloyd
27.06.2026 11:22
snový začátek , uvidíme jestli to vydrží
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bardunek666
27.06.2026 11:25
Podle mě se Osaka nepředře.. Pokud jí to dlouho nepůjde, tak to zabalí. Je tím známá
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Diabolique
27.06.2026 11:22
Slusne hraje Muska 3-0.
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bardunek666
27.06.2026 11:22
Začátek dobrý, Osaka je zatím nějaká opařená. Něco mi říká, že to brzy zabalí.
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tommr
27.06.2026 11:24
jj vypadá to že se jí v tom horku moc nechce hrát. Už si dokonce vyžádala MTO ...
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frenkie57
27.06.2026 11:26
To by byla škoda. Chci, aby jí Muška normálně , regulérně porazila.
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tommr
27.06.2026 11:28
ale zase by Karolína ušetřila síly na Wimbledon ...
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tenisman1233
27.06.2026 11:29
Bylo by nejlepší, aby to finále bylo co nejrychlejší.
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bardunek666
27.06.2026 11:28
To já taky, ale u té pindy člověk nikdy neví...
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pantera1
27.06.2026 11:07
Karoli, hodně štěstí, ať jsi naše lázeňská šampionka, nebude to jednoduché,vale věřím, že to zvládneš .

Dneska letně od bazénu, osvěžení bude potřeba .

https://youtu.be/PE3g2zeBVQQ?is=HKsJ5Hb0tjOgbf_V
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frenkie57
27.06.2026 11:28
Jen aby to zvládla Osaka, už teď si vzala MTO kvůli nožce.
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pantera1
27.06.2026 11:39
No sleduju jen skóre, kdyby to MI skrečovala, není to zrovna to co chceš, ale Karoli by měla titul a to se počítá . Snad ten klip moc nerozhodí pana profesora pokud na něj teda mrkne .
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frenkie57
27.06.2026 11:57
Stalo se, Osaka vzdala.
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pantera1
27.06.2026 12:15
To nevadí, v tom vedru Karol pošetří síly, prostě vyhrála,vlíp to zvládla a tečka. Gratulka nové lázeňské šampionce .
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frenkie57
27.06.2026 12:31
Je na ní moc pěkný pohled s tím sloníkem.
Co přišel Groenwald, vše se k lepšímu obrátilo. Karol hraje dlouhodobě nezraněná a i tituly už nějaké přišly a myslím, že se od ní ještě nějakých dočkáme.
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pantera1
27.06.2026 12:44
Určitě, taky mi teď přijde lepší, víc v pohodě a určitě tituly budou, doufám, že i ten GS přijde .
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frenkie57
27.06.2026 13:11
To by bylo pěkné, Karol by zkompletovala sbírku, chyběl by už jenom TM a OH.
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