Bod Djokoviče Srbům nestačil. Do finále postoupili Chorvaté díky Gojovi a Mektičovi s Pavičem

Překvapivým generátorem chorvatským bodů v letošním Davis Cupu je až 279. hráč světa Borna Gojo. Přitom třiadvacetiletý rodák ze Splitu nikdy nebyl ve světovém žebříčku ve druhé světové stovce a pouze jednou porazil hráče Top 100 (95. Rubena Bemelmanse).



Na finálovém turnaji Davis Cupu ale ještě neprohrál a sbírá životní skalpy. Porazil Australana Alexeie Popyrina (61. v ATP), Itala Lorenza Sonegou (27.) a dnes Dušana Lajoviče (33.). Srba zdolal po obratu 4-6 6-3 6-2 a položil základní kámen vítězného semifinále.

