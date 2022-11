Bolest se stupňovala. Už nezabíraly ani tlumící prášky, řekla zklamaná Krejčíková

"Je to velké zklamání. Těšila jsem se, jak budu reprezentovat a po víceméně vydařeném tripu do Ameriky předvedeme formu i v Glasgow. Jsem smutná z toho, že se to takhle sešlo. Je to pro mě hodně hořké," řekla Krejčíková v telefonickém rozhovoru s novináři.

Bývalá světová dvojka a vítězka letošních tří grandslamů ve čtyřhře měla do Skotska dorazit po Turnaji mistryň, kde se dostaly se Siniakovou do finále. Nejprve ji ale zdržely potíže s letenkou a po přistání v Londýně se dozvěděla výsledky magnetické rezonance, které potvrdily nález v levém zápěstí, jež ji bolí už od turnaje v Tallinnu na přelomu září a října.

"Od té doby jsem hrála s tejpem. Dalo se s tím ještě hrát, ale během posledního týdne v Americe se už bolest stupňovala tak, že jsem ji cítila i přes prášky proti bolesti. Jsem z toho hodně špatná," uvedla Krejčíková. Bolest ji limituje hlavně při bekhendu. "Už je toho prostě moc," podotkla rodačka z Brna.

Magnetickou rezonanci si nechala v Texasu dělat proto, že lékaři museli využít pro lepší lokalizaci zranění kontrastní látku. "Obávala jsem se, abych na ni nedostala nějakou reakci a nevěděla jsem do čeho jdu. Začalo se to zhoršovat ke konci turnaje a ještě před magnetickou rezonancí jsem absolvovala ultrazvuk, na kterém už doktoři něco viděli. Magnet měl definitivně potvrdit, jaké to je a jestli budu schopná na Billie Jean King Cup přijet. Bohužel to vyšlo tak, že ne," doplnila Krejčíková.

Opatrná s rozhodnutím byla i poté, co letos vynechala na jaře tři měsíce kvůli zranění pravého lokte. Zranění zápěstí ji trápí na druhé ruce. Jak dlouho bude trvat rekonvalescence, zatím nedokázala říct.

"Mám z toho strach. Je hodně pozdní konec sezony, ta nová mi začíná 29. prosince a není moc času. Lhala bych, kdybych řekla, že nemám obavy z toho, abych neskončila tak jako letos, kdy jsem stála tři měsíce s loktem. Už mi není dvacet, stárnu a musím si dávat větší pozor, abych vydržela celou sezonu zdravá. Letos mi trvalo strašně dlouho, než jsem se vrátila do slušné formy a moc by mě mrzelo, kdyby se to mělo opakovat," dodala Krejčíková.