Bouchardová postoupila v Praze do čtvrtfinále

Šestadvacetiletá Eugenie Bouchardová byla v dnešním duelu s Tamarou Zidanšekovou většinu času o krok před soupeřkou, proti níž mohla za stavu 6-5 dopodávat úvodní sadu. To se jí nepovedlo, nicméně v tie-breaku už nezaváhala a udělala důležitý krok za svým postupem do čtvrtfinále.



Ten se zdál být za stavu 4-1 pro Bouchardovou ve druhém setu blízko, ale dalších několik desítek minut patřilo Slovince. Zidanšeková srovnala, vynutila si druhou zkrácenou hru a v ní díky své agresivnější a přesnější hře poslala zápas do rozhodujícího setu.



Bouchardová byla sice vývojem druhé sady zjevně frustrovaná, ovšem dokázala se zkoncentrovat a po zbytek zápasu už svou soupeřku přehrávala. Bývalá světová pětka sebrala Zidanšekové hned první servis, sama si bez problémů držela vlastní a po dalším brejku se dostala do vedení 5-1. O game později odvrátila brejkbol a při prvním mečbolu zaťala po téměř tříhodinovém boji vítězně pěst po chybě soupeřky.



"Bylo to těžké, je to bojovnice a nemůžete si oddechnout. Jsem nadšená, že jsem to ve třetím setu zvládla, snažila jsem se diktovat výměny. Získala jsem náskok a už si věřila," řekla Bouchardová v rozhovoru pro Českou televizi.



V zítřejším čtvrtfinále se Bouchardová utká s turnajovou trojkou Elise Mertensovou z Belgie, proti níž ve třech vzájemných zápasech nezískala ani set.

Výsledky - Prague Open (antuka, dotace 225.500 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Bouchardová (Kan.) - Zidanšeková (Slovin.) 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:2 Sorribesová (Šp.) - Siegemundová (Něm.) 6:2, 6:3 Čtyřhra - čtvrtfinále: Hradecká/Kristýna Plíšková (2-ČR) - Voráčová/Listerová (ČR/Švéd.) 6:3, 6:4