Bouchardové nepomohly ani odvrácené mečboly, první čtvrtfinále od září si nezahraje

Eugenie Bouchardová patřila k nejlepším hráčkám sezony 2014, když uhrála semifinále na Australian Open a French Open, probojovala se do finále ve Wimbledonu a v Norimberku ukořistila svůj jediný dosavadní titul z turnajů WTA.

Bývalá světová pětka se poté začala i kvůli častým zdravotním potížím propadat a od roku 2019 marně usiluje o návrat do elitní stovky. Od začátku sezony 2021 odehrála jen 28 zápasů s negativní bilancí 13-15 a moc si ji nevylepšila ani v kolumbijské Bogotě.

Ve vysokohorské metropoli sice začala hladkým vítězstvím nad Ylenou In-Albonovou, ale na nasazenou čtyřku Kamillu Rachimovovou už recept nenašla a do svého prvního čtvrtfinále od září nepostoupila. Od Rusky schytala "kanára" a v tie-breaku druhé sady čelila dvěma mečbolům. V rozhodujícím dějství se k žádné brejkbolové příležitosti nedostala a v závěrečném gamu ztratila čistou hrou podání.

Jednadvacetiletá Rachimovová bude usilovat o své druhé semifinále na nejvyšším okruhu, jediné předchozí absolvovala loni právě v Bogotě. Na jméno další soupeřky čeká, rozhodne se o něm ve čtvrtek po skončení souboje mezi Emilianou Arangovou a Sarou Sorribesovou.

Eugenie Bouchard stumbles in the 2nd round of Bogota against Rakhimova #Tennis https://t.co/L6sdJAiXJe