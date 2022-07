Bouzková: Dnes už jsem nebyla tolik nervózní a víc si to užila

"Byl to mnohem lepší zápas než v pondělí. Užila jsem si to a nebyla jsem už tolik nervózní. Až na jeden game v závěru jsem utkání také dobře odpodávala," řekla Bouzková na tiskové konferenci. "Věděla jsem, že do toho Domča hodně chodí, a byla na to připravená. Od začátku jsem se snažila hrát, co bylo potřeba. Byl to boj až do konce, ale jsem ráda, že jsem to zvládla," doplnila čtyřiadvacetiletá hráčka.

Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu, které patří 66. místo v žebříčku WTA, se v Praze sžívá s dosud neznámou rolí favoritky. "Je to možná trošičku těžší. Pořád je to pro mě nové stadium, ale bylo to lepší než v pondělí. Nevím, jestli jsem teď zase taková favoritka, ale určitě je to trošku jiný pocit," uvedla Bouzková, která se dostala do čtvrtfinále počtvrté v sezoně.

Zároveň ocenila mladé Češky, jež se na turnaji dostaly právě do 2. kola. Po Šalkové budou bojovat ve čtvrtek o postup mezi nejlepší osmičku také sedmnáctileté Lucie Havlíčková a Linda Nosková. Havlíčková vyzve světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou, Nosková turnajovou pětku Alizé Cornetovou z Francie.

"Ten počet je neuvěřitelný. Každý rok máme víc a víc mladých úspěšných holek. Vždy se vyklube někdo nový. Také Domča toho má samozřejmě ještě hodně před sebou," řekla Bouzková a ocenila i tréninkové podmínky pro mladé tenistky.

Ona sama nastoupí v pátek v boji o semifinále proti 170. hráčce světa Selechmetěvové. Devatenáctiletá Ruska se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, kde vyřadila také jinou Češku Nikolu Bartůňkovou. "Musím říct, že ji vůbec neznám. Uděláme ale přípravu na zápas," dodala Bouzková.