Bouzková je v Mexiku po výhře nad další Rumunkou ve čtvrtfinále

Marie Bouzková letos utrpěla porážky jen s papírovými favoritkami Ashleigh Bartyovou, Elinou Svitolinovou a Darjou Kasatkinovou, s níž před třemi týdny na Phillip Island Trophy v Melbourne prohrála i své druhé finále na okruhu WTA.



Po krátkém odpočinku se 22letá Češka vydala do oblíbeného Mexika, na které má spoustu hezkých vzpomínek. V Acapulku 2015 si připsala debut na okruhu WTA, v Monterrey 2018 poprvé prošla kvalifikací podniku WTA, vyhrála dva turnaje ITF (Cuernavaco 2016 a v Irapuato 2018), v roce 2019 se dostala do finále akce WTA 125k v Guadalajaře a loni si v Monterrey zahrála své první finále na hlavním okruhu WTA.



Pár dní poté byla sezona na půl roku přerušena kvůli pandemii koronaviru. Ve chvíli, kdy Bouzková dorazila do Guadalajary obhajovat finále. Šanci navázat na tehdejší úspěch tak má až letos, kdy turnaj 'povýšil' do kategorie WTA 250 a česká tenistka na něm plní roli nasazené dvojky.



Bouzková už má za sebou úspěšně absolovaná dvě kola. Zatímco v pondělí zdolala Irinu Baraovou navzdory pěti prohraným servisů, dnes další Rumunce Mihaele Buzarnescuové nenabídla ani jeden brejkbol a zvítězila 6-3 6-2.



O postup do semifinále se 50. hráčka světa Bouzková střetne se Slovenkou Karolínou Schmiedlovou, nebo domácí Renatou Zarazúaovou.

• WTA 250 GUADALAJARA •

Mexiko, tv. povrch, 235.238 dolarů

středeční výsledky (10. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Bouzková (2-ČR) - Buzarnescuová (Rum.) 6-3 6-2 Davisová (USA) - Koviničová (6-Č. Hora) 6-2 6-2