Bouzková lituje promarněné šance: Dostala jsem se do té šlamastyky sama. Je to pro mě poučení
"Škoda hezky rozjetého zápasu, že jsem to nezmáčkla víc. Terka se pak rozehrála, neměla co ztratit a šla do toho," uvedla Bouzková. "Z mé strany byly špatně odehrané returnové gamy v koncovce třetího setu. Vždycky jsem to za stavu 30:15 nebo 15:30 při svém returnu blbě odehrála. Dostala jsem se do té šlamastyky sama a Terka to pak hezky vybojovala," uvedla.
Osmadvacetiletá Bouzková podlehla o devět let mladší Valentové poprvé, předchozí dvě vzájemná utkání ovládla. V rozhodujícím tie-breaku sice odvrátila dva mečboly, při třetím už ale neuspěla. "Nehrála jsem potom úplně tak, jak na začátku a dovolila jsem jí hrát agresivně. To je jediné, co mě mrzí. Ale samozřejmě i tyhle zápasy jsou důležité pro poučení do dalších turnajů," řekla Bouzková.
Valentové po utkání gratulovala a objala ji. "Ptala jsem se také, jestli má v pohodě záda," zmínila Bouzková zdravotní potíže krajanky ve třetím setu. "Zasloužila si to a mám Terku ráda, proto to objetí," řekla 21. hráčka světa.
Přestože ji porážka mrzela, snažila se ji brát s nadhledem. "Záleží, každý zápas je úplně jiný. Někdy to v člověku zůstane pár dnů, jindy si z toho zase tolik nedělá. Je to trošku o perspektivě, podívat se na to s odstupem. Někdy se to snáší líp, někdy hůř," uvedla Bouzková.
Před začátkem utkání se pousmála, když ji hlasatel vyvolával jako obhájkyni titulu. Pod tlakem se ale vítězka čtyř turnajů WTA necítila. "Při rozehrávce jsem si sice říkala, že to není úplně ideální, ale vůbec mě to nesvazovalo. Spíš jsem si to tu chtěla užít. Je to velká zkušenost hrát takové zápasy a musím se z toho poučit," řekla.
Ačkoliv nenavázala na loňský a tři roky starý triumf, plánuje se do Prahy příští rok vrátit. "Samozřejmě. Tenhle turnaj mám hrozně ráda a vždycky se sem těším," podotkla.
Nyní si dá krátký odpočinek a poté ji čekají zámořské betonové turnaje s vrcholem na US Open na přelomu srpna a září. "Teď máme pár dnů čas a potom nás čeká turnaj v Torontu. Ale ještě tu pár dní v Praze zůstanu," doplnila Bouzková.
Obhájkyně titulu Bouzková prohrála derby s Valentovou
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