Bouzková padla i ve třetím finále. V Guadalajaře slaví Stephensová

Marie Bouzková v Guadalajaře po roce vyhrála v hlavní soutěži víc jak dva zápasy po sobě, ukončila stejně dlouhé čekání na semifinále a nakonec se potřetí v kariéře dostala do finále turnaje WTA.



V něm už ale přemožitelku našla. Stejně jako v Monterrey 2020 a v Melbourne 2021 podlehla ve třech setech bývalé hráčce Top 10. V Mexiku v boji o premiérový titul prohrála s Američankou Sloane Stephensovou.



23letá Bouzková jediný vzájemný zápas v Torontu 2019 vyhrála, ale v Guadalajaře uspět nedokázala. Česká vítězka dívčího US Open 2016 bojovala s šampionkou ženského US Open 2017 dvě a půl hodiny, než podlehla 5-7 6-1 2-6.







28letá Stephensová dorazila do Guadalajary, kde absolvovala teprve druhý turnaj sezony, bez jediné letošní výhry. V prvním kole vyřadila čtrnáctiletou českou debutantku na elitním okruhu Brendu Fruhvirtovou a nakonec se dostala do svého prvního finále od Turnaje mistryň 2018 a získala v něm celkově 7. titul, na který čekala od Miami 2018.



"Je teprve začátek sezony, takže ještě je před námi spousta tenisu, ale jsem nadšená, že jsem zase dokázala vyhrát pár zápasů za sebou, získat titul a doufám, že se od toho odrazím dál," řekla bývalá světová trojka Stephensová, jež se na Nový rok vdala.



Stephensová vyhrála prvních šest finále, do nichž v kariéře postoupila, v dalších třech pak ale uspět nedokázala a od podzimu 2018 si nikde o titul nezahrála. Znovu uspěla jen necelé dva měsíce po svatbě.



Bouzková v oblíbeném Mexiku dosáhla už řady milníků, v Guadalajaře se ale dalšího významného bodu v tenisové kariéře se nedočkala.



V minulosti v zemi ve Střední Americe zaznamenala debut na okruhu WTA (Acapulco 2015), vyhrála první dva turnaje ITF W25 (Cuernavaco 2016 a Irapuato 2018), poprvé prošla kvalifikací podniku WTA (Monterrey 2018), poprvé se dostala do finále akce WTA 125k (Guadalajara 2019) a zahrála si své první finále na hlavním okruhu WTA (Monterrey 2020).



"Mám za sebou úžasný týden a nemohla jsem si to více užít. Samozřejmě jsem teď smutná, ale užila jsem si každou minutu na kurtu. V Guadalajaře hraju moc ráda. Teď budu dál tvrdě pracovat a doufám, že se příště vrátím ještě lepší," řekla Bouzková, jež se ve světovém žebříčku posune z 96. na 81. místo.

Příští týden budou obě finalistky startovat na dalším mexickém podniku WTA 250 v Monterrey. Předloňská finalistka Bouzková začne proti zkušené Italce Saře Erraniové, Stephensová se pokusí navléknout další korálek na vítěznou šňůru proti Egypťance Majar Šarífové.