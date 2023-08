Bouzková po vyřazení: Cítila jsem se dobře, atmosféra byla skvělá. Ale hůř se to sešlo

Marie Bouzková loni na Livesport Prague Open získala první a zatím stále jediný titul na okruhu WTA a v pondělí tak poprvé nastoupila v pozici obhájkyně titulu. S novou roli se ale vypořádat nedokázala a s Rumunkou Cristianovou prohrála 4:6, 6:4, 4:6.

"Před zápasem jsem se cítila dobře. Nemyslím si, že by ten pomalejší začátek byl kvůli tlaku. Ale dneska se mi to nějak hůř sešlo," řekla Bouzková po brzké ztrátě šance na zopakování životního úspěchu.

Pětadvacetiletá Češka se od začátku zápasu trápila na servisu. Ztratila osm z patnácti gamů při svém podání a ve čtvrtém vzájemném duelu s rumunskou vrstevnicí poprvé prohrála. Ve třetí sadě sice vedla 3:1, ale obrat dokonat nedokázala.

"Se soupeřkou se známe dobře, věděla jsem, že takhle nějak bude hrát a že do toho půjde ještě víc. Mně ale bohužel zklamal servis. Hlavně pak za toho stavu 3:1 mi tam zase nepomohl. Ona hrála agresivněji, spadlo jí to tam a dobře to zahrála," uznala Bouzková, která nedokázala využít velké podpory publika.

"Atmosféra byla super. Během roku v podstatě nezažiju, že je publikum takhle jednostranné. Fanoušci byli neskuteční a tím, jak jsme hráli ještě později, tak jich přišlo víc. Jsem za to vděčná a teď mi nezbývá, než se vrátit příští rok a vynahradit jim to," přislíbila 39. hráčka světa.

Míčky sbíral bratr

Štěstí věčně usměvavé tenistce nepřinesl ani její bratr, který si ve Stromovce užívá roli podavače míčků a navíc provedl tradiční předzápasový los.

"Bylo to strašně vtipný. Myslím, že se to nikomu v kariéře ani nestane, že by bráška dělal los. Ani jsem o tom nevěděla, takže mě to překvapilo. Je to vzpomínka, na kterou nezapomenu a on určitě taky ne," myslí si Bouzková.

"Před zápasem jsem ho viděla jak sbírá míčky a ptala jsem se ho, jak to probíhá. Řikal, že si to užívá a tohle se mu určitě taky líbilo. A ještě tady nějaké čtyři dny bude," uvědomuje si bývalá vítězka juniorky na US Open, jež s ním v Praze dlouho nezůstane.

"Asi ve středu, nebo ve čtvrtek poletíme do Montrealu. Tam se začíná v pondělí, je to takový rychlopřesun. Aspoň využiju tenhle týden k adaptaci tam a pak mě čeká Montreal, Cincinnati a US Open," dodala k nadcházejícím týdnům.