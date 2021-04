Bouzková si v Charlestonu poradila s Babosovou a úspěšně vstoupila do antukového jara

Marie Bouzková po skvělém vstupu do letošní sezony na poslední akci v Miami překvapivě skončila hned v prvním kole, ale na zelené antuce v Charlestonu stejný scénář nepřipustila.

Dvaadvacetiletá Češka, která měla původně čelit jedné z úspěšných kvalifikantek, se po odstoupení Kiki Bertensové dostala mezi nasazené a svou premiéru na turnaji a antukové jaro zahájila vítězstvím 6-2 7-5 nad Tímeou Babosovou.

Zatímco úvodní dějství měla proti deblové světové trojce a 106. singlistce světa až na problémy v jednom gamu na servisu pod kontrolou, vstup do druhé sady jí vůbec nevyšel a prohrávala už 0-4. Postupně však manko umazávala, soupeřce nedovolila set dopodávat a nakonec do rozhodujícího setu nemusela, když za stavu 6-5 využila v pořadí pátý mečbol na returnu.

