Bouzková si v Praze poradila s Krausovou, Martincová finále na Livesport Prague Open neobhájí

Marie Bouzková do Prahy dorazila po životním úspěchu. Před pár týdny ve Wimbledonu totiž poprvé přešla přes druhé kolo grandslamových podniků a nakonec ji až ve čtvrtfinále zastavila pozdější finalistka Ons Džabúrová. Za fantastický výsledek však nedostala žádné body do žebříčku.

Ty nicméně může posbírat na betonech v pražské Stromovce. Livesport Prague Open se čerstvě 24letá Češka účastní popáté, v hlavní fázi účinkuje potřetí. A poprvé se dostala do druhého kola, nasazená osmička si dnes před domácím publikem poradila 6-2 7-6(2) s 20letou Rakušankou a #208 Sinjou Krausovou.

No.8 seed @MarieBouzkova defeats Kraus to reach the last 16 in Prague.#PragueOpen pic.twitter.com/QIDeCHt0Iz — wta (@WTA) July 25, 2022

Favorizovaná Bouzková do utkání vstoupila ztraceným podáním, ale v úvodním dějství nedovolila Krausové, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a vyzkoušela si ji na hlavním okruhu teprve podruhé, ani jednou uhájit servis. Od stavu 3-2 v první sadě získala šest her v řadě a vypadalo to na hladký postup.

Jenže pražská rodačka začala mít problémy s levým chodidlem, brejk na 5-2 nepotvrdila, nechala soupeřku diktovat hru a nakonec postup vybojovala až v tie-breaku. Ve zkrácené hře dominovala a zápas zakončila svým třetím esem. "Udělal se mi puchýř. Potřebovala jsem ho jen přelepit a pak už jsem o něm nevěděla. Ta přestávka mě ale vyvedla trochu z rytmu. Soupeřka začala hrát agresivněji, šla si pro to a padalo jí to tam. Jsem ráda, že jsem to vybojovala," uvedla.

O čtvrté čtvrtfinále v letošní sezoně se utká s krajankou a kvalifikantkou Dominikou Šalkovou, či Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. "První zápasy jsou vždy ošidné. Bylo to ode mě trochu nervózní utkání na rozkoukání, takže jsem ráda, že jsem ho zvládla. Po dlouhé pauze (od Wimbledonu) bylo trochu těžké dostat se do zápasového rytmu, navíc tu byla i změna povrchu. Po dnešku jsem se ale už adaptovala a těším se na další zápas," řekla na pozápasové tiskové konferenci.

Tereza Martincová si loni v Praze zahrála své jediné finále na okruhu WTA, letos se k němu ani nepřiblíží. Už v prvním kole 27letá Češka neudržela vedení 6-2 a 3-1 proti Francouzce Chloé Paquetové a po dvou hodinách boje prohrála 6-2 4-6 3-6.

V prvním setu Martincová ztratila pouze čtyři míčky po svém servisu a ve druhém se ujala vedení 2-0. Jenže pak třikrát po sobě neudržela podání a druhou sadu ztratila. V rozhodujícím dějství měla dva brejkboly na 2-0, ale šance nevyužila, prohrála deset fiftýnů po sobě a zpátky do hry se už nedostala.

27letá Češka tak od červnového postupu do semifinále v Nottinghamu, v němž vzdala kvůli zranění pravého kolena, tak utrpěla už pátou porážku v řadě. Dnes alespoň ukončila čekání na vyhraný set.

"Co si pamatuju, udělala jsem (ve druhém setu) pár jednoduchých chyb po sobě a pak se mi to celé sesypalo. Nebyla jsem schopná se vrátit zpět," uvedla Martincová.

"Myslím, že mě to pak i ovlivnilo psychicky. Chybí mi odehrané zápasy, protože se to teď poslední dobou nesešlo. Člověk se snaží vrátit, ale spíš bojuje sám se sebou, než aby řešil hru soupeře. To, že jsem tu byla vloni ve finále, mi už vypadlo, ale stejně mě mrzí, že jsem to neobhájila," dodala Martincová.

Dalších pět domácích hráček vstoupí do Livesport Prague Open až v úterý. Barbora Krejčíková vykročí za obhajobou proti Rusce Anně Blinkovové, divoká karta Linda Nosková se utká s lucky loserem Natalií Vichljancevovou, Barbora Palicová se na zvládnutou kvalifikaci pokusí navázat proti divoké kartě a šampionce letošní pařížské juniorky Lucii Havlíčkové a Šalková bude hrát se Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. Zítra se fanouškům představí také světová dvojka Anett Kontaveitová z Estonska.

Deblová derby vyhrály Sestini Hlaváčková s Hradeckou a Havlíčková s Noskovou

V prvním kole Livesport Prague Open dnes došlo na dvě deblová derby. Program prvního dne uzavřely úspěšnou čtyřhrou Lucie Hradecká a Andrea Sestini Hlaváčková. Duo H+H porazilo Anastasii Detiucovou a Miriam Kolodziejovou 5-7 6-2 10-3.

Zatímco duo H+H ztratilo v prvním setu dvakrát servis, ve druhé sadě už bylo stoprocentní a v supertie-breaku zvítězilo za ovací fanoušků jasně 10-3.

V soutěžním zápase se Hlaváčková objevila poprvé od listopadu 2018, kdy ukončila kariéru kvůli mateřství. Po boku Hradecké hraje dokonce poprvé od roku 2016, aby se definitivně rozloučila s kariérou.

"Začátek byl hrozně slabounký, hlavně z mé strany, což se dalo asi čekat. Byla jsem trochu zoufalá. Za stavu 1-4 mi došlo, že musíme uhrát taky nějaké solidní skóre. Jakmile jsme ale vyhrály pár balonků, začala jsem si to trochu užívat. Ve vítězství jsem moc nedoufala, ale Lucka pak podržela několik gamů skoro sama a dostala nás zpět do zápasu. Ve druhém setu to z nás strašně spadlo. Na kurt přišel příjemný chládek, bylo to najednou celé vyklidněné a dobře to dopadlo," řekla Sestini Hlaváčková.

V souboji nadějných českých teenagerek uspěly poslední dvě šampionky pařížské juniorky Lucie Havlíčková s Lindou Noskovou, které porazily po setech 7-5 6-4 Barboru Palicovou a Dominiku Šalkovou.

Nasazené Belgičanky Mertensová a Van Uytvancková dohrály v prvním kole

Předloňská finalistka a nasazená trojka letošního ročníku Elise Mertensová se s Livesport Prague Open rozloučila hned v úvodním kole. Belgičanka nestačila 3-6 6-2 2-6 na Magdu Linetteovou, se kterou vyhrála všechny tři předchozí souboje, dokonce bez ztráty setu.

"Bylo to těžké, ale to jsem očekávala. Hrály jsme spolu už třikrát a pokaždé mě porazila. Musela jsem být vytrvalá a trpělivá," komentovala polská tenistka, kterou v dalším zápase čeká vítězka duelu Snigurová - Tomovová.

Po Mertensové se do druhého kola nedostala ani další z nasazených Belgičanek Alison Van Uytvancková, jež musela po sedmi gamech vzdát slovinské kvalifikantce Dalile Jakupovičové.

