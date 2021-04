Bouzková v Charlestonu skončila ve druhém kole po tříhodinové bitvě s Tomljanovicovou

Marie Bouzková v pondělí v prvním letošním zápase na antuce porazila Maďarku Tímeu Babosovou, druhou výhru ale přidat nedokázala. Ve 2. kole po bezmála třech hodinách boje prohrála 6-4 5-7 5-7 s Australankou Ajlou Tomljanovicovou.



22letá Češka přitom zápas rozehrála lépe. V prvním setu sice přišla o náskok dvou brejků, ale nakonec ho přeci jen získala. Za stavu 6-4 a 5-5 měla brejkbol, ale nevyužila ho a rozhodnout musel třetí set.



V něm dvakrát dotáhla manko brejku, dostala se ze stavu 1-4 a za stavu 4-5 a 0-40 při svém podání odvrátila tři mečboly v řadě, ale pouze tím o pár minut odvrátila své vyřazení.



Bouzková v Jižní Karolíně ještě zůstává, neboť hraje čtyřhru s Lucií Hradeckou. Pak už bude mít 56. hráčka světa před sebou týden volna, během kterého se bude aklimatizovat na evropskou antuku. Další turnaj ji čeká ve Stuttgartu, kde zřejmě bude muset začínat v kvalifikaci.



Na zelené antuce v Charlestonu se nakonec vůbec nepředstavila dvacátá hráčka světového žebříčku a nasazená devítka Markéta Vondroušová, jež se kvůli nemoci odhlásila krátce před svým prvním zápasem proti Kurumi Naraové z Japonska.



Na Volvo Car Open tak z tria českých tenistek pokračuje už jen Petra Kvitová, která už v úterý porazila Australanku Storm Sandersovou. V osmifinále ji ve čtvrtek čeká Danka Koviničová z Černé Hory (h2h 2-0), s níž před pěti lety odehrála dvě třísetové bitvy. Koviničová v utkání druhého kola porazila 6-4 3-6 6-3 kanadskou teenagerku Leylah Fernandezovou.



Tomljanovicová se po vydřené výhře nad Bouzkovou může chystat na duel s domácí Sloane Stephensovou (h2h 0-5). 28letá Američanka ve druhém kole v souboji bývalých šampionek a v repríze finále US Open 2017 porazila dvakrát 6-4 krajanku Madison Keysovou, oplatila jí předloňské vyřazení a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-1.



Dlouhodobě se trápící Stephensová tak poprvé od loňského US Open vyhrála dva zápasy po sobě. Delší vítěznou sérii zaznamenala naposledy na Roland Garros 2019.







Světová jednička Ashleigh Bartyová čtyři dny po triumfu na tvrdém povrchu v Miami bez potíží zvládla první zápas na antuce od triumfu na Roland Garros 2019, když si poradila hladce 6-2 6-1 s Japonkou Misaki Doiovou.



"Měla jsem jen pár hodin tréninku. Doufala jsem, že neupadnu, když se budu snažit klouzat. Ale vrátilo se to docela přirozeně," řekla o stylu hry typickém pro nejpomalejší povrch Bartyová, jež se o postup do čtvrtfinále utká letos už potřetí s domácí Shelby Rogersovou (h2h 3-0).



Naopak vypadl domácí nasazená dvojka Sofia Keninová, která v Charlestonu potřetí ze čtyř startů nezvládla svůj úvodní zápas v hlavní soutěži. Letos světová čtyřka podlehla 6-4 3-6 4-6 krajance Lauren Davisové, která zaznamenala svůj pátý skalp hráčky Top 10.







Ze hry venku je také pátá nasazená Belinda Bencicová. Světovou dvanáctku vyřadila Paula Badosaová, která Švýcarku porazila 6-2 6-7 6-1 a připsala si první skalp hráčky Top 30. O postup do čtvrtfinále si 23letá Španělka zahraje s domácí Caty McNallyovou.