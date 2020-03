Bouzková v Monterrey bojuje o první letošní postup do 2. kola. Už podruhé se jí změnila soupeřka

Marie Bouzková si letos připsala pět vítězných zápasů, v hlavní soutěži turnajů WTA ale skončila vždy hned v prvním kole - v Brisbane, Hobartu, kde neproměnila mečbol proti Bellisové, na Australian Open i před týdnem v Acapulku.



Pátý pokus na první postup do 2. kola v sezoně 2020 má dnes v Monterrey. Po sobotním losu se připravovala na souboj s Nizozemkou Arantxou Rusovou, jenže po odhlášení Kazašky Putincevové se česká tenistka posunula mezi nasazené a odstartovat měla proti Kazašce Zarině Dijasové.



Ovšem Dijasová se krátce před dnešním utkání odhlásila kvůli zranění levého zápěstí a 21letá Bouzková tak nakonec hraje s o osm let starší Slovenkou Kristínou Kučovou (h2h 1-0), jež se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser.



Startují i Clijstersová či Azarenková

Turnaj WTA International s dotací 275.000 dolarů má velmi zajímavé obsazení. Nasazenou jedničkou je světová sedmička Elina Svitolinová, jež bude bude proti Dance Koviničové hrát o přerušení série tří porážek.



Z Top 30 sice startuje už jen Britka Johanna Kontaová, nicméně fanoušci se mohou těšit na čtyři grandslamové šampionky. Druhou nasazenou Kontaovou vyzve na svém druhém turnaji po sedmileté pauze Belgičanka Kim Clijstersová, loňská finalistka Běloruska Viktoria Azarenková se v prvním zápase od loňského US Open utká se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou.



Už dnes do hry zasáhnou Sloane Stephensová, jež se proti krajance Emě Navarrové pokusí na pátý pokus připsat si první letošní výhru, a veteránka Venus Williamsová, kterou vyzve slovenská kvalifikantka Karolína Schmiedlová.

• WTA INTERNATIONAL MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 275.000 dolarů

pondělní výsledky (02. 03. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Bouzková (9-ČR) - Kučová (SR) ... hraje se