Bouzková v New Yorku skončila v osmifinále na raketě Kontaveitové

WTA NEW YORK - Nejlepší formou z českých tenistek se po koronavirové pauze může pyšnit Marie Bouzková, ale i ona už na turnaji WTA Premier 5 v New Yorku dohrála. V osmifinále nestačila na světovou dvacítku Anett Kontaveitovou z Estonska.

Marie Bouzková si před dvěma týdny zahrála čtvrtfinále na podniku WTA v Lexingtonu a dva vítězné zápasy zaznamenala i tento týden v New Yorku, kde vyřadila Rusku Annu Kalinskou i favorizovanou krajanku Petru Kvitovou.



V osmifinále, do kterého se dostala jako jediná Češka, už ale neuspěla. Dvaadvacetiletá Bouzková v něm nestačila na o dva roky starší Estonku Anett Kontaveitovou, proti které přišla čtyřikrát o podání a za hodinu a 21 minut jí podlehla 3-6 3-6.



Světová dvacítka Kontaveitová, které si po koronavirové pauze zahrála finále na antuce v Palermu, v New Yorku pokračuje bez ztráty setu, když navázala na výhry s Kasatkinovou a Teichmannovou.



Ve čtvrtfinále se 24letá Estonka utká s Naomi Ósakaovou (h2h 0-3). Čtvrtá nasazená Japonka měla den po zdolání Karolíny Muchové výrazně méně práce s Dajanou Jastremskou z Ukrajiny, kterou přehrála 6-3 6-1.



Jessica Pegulaová si výhrou 6-2 2-6 6-3 vyšlápla na světovou jedenáctku Bělorusku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, připsala si svůj nejcennější skalp a postoupila do svého dosud největšího čtvrtfinále.



26letá Američanka zaznamenala svůj teprve třetí skalp hráčky Top 20, v minulosti se jí to povedlo jen proti Samantě Stosurové a Anastasiji Sevastovové. Čtvrtfinále hrála maximálně na podniku kategorie WTA International.



O semifinále se 83. hráčka světa Pegulaová utká v prvním vzájemném duelu s Elise Mertensovou. Dvanáctá nasazená Belgičanka si dnes poradila hladce 6-2 6-3 s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou, jež nenavázala na předchozí životní vítězství nad nasazenou jedničkou Karolínou Plíškovou.



Běloruska Viktoria Azarenková porazila 6-4 7-5 Francouzku Alizé Cornetovou, s níž vyhrála i sedmý vzájemný duel, a bez ztráty setu postoupila do svého prvního čtvrtfinále od loňského května. V něm se bývalá světová jednička střetne s McHaleovou, nebo Džabúrovou.