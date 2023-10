Bouzková v Soulu potvrdila roli favoritky, s Dayovou si poradila ve dvou setech

Marie Bouzková loni vyhrála 42 z 56 zápasů, na Livesport Prague Open slavila svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu a vyšplhala se do TOP 30 žebříčku. V nejlepší třicítce se stále drží, nicméně letošní sezonu rozhodně nemůže hodnotit jako povedenou.

Na hlavní tour dosáhla na první vítěznou sérii v hlavních soutěžích až v květnu v Římě a jediné dosavadní čtvrtfinále uhrála v polovině srpna na "tisícovce" v Cincinnati. Vyjma porážek v prvním kole s Jaqueline Cristianovou v Praze a Julií Putincevovou v Pekingu se ale v posledních týdnech výrazně zlepšila a došla také do osmifinále Wimbledonu a do třetího kola na US Open.

Zlepšenou formu se pokusí prodat na menší akci v jihokorejském Soulu, kde je nasazenou čtyřkou. Úvodní duel zvládla celkem s přehledem a potvrdila roli favoritky v souboji juniorských šampionek US Open s Kaylou Dayovou. V utkání lépe servírovala a byla mnohem úspěšnější na brejkbolech, když odvrátila pět ze šesti a proměnila tři z pěti.

Možná klíčový okamžik přišel už ve čtvrtém gamu, v němž česká favoritka úspěšně zlikvidovala sérii tří brejkbolových hrozeb. V deváté hře zapsala první brejk a set navzdory komplikaci v podobě dvou brejkbolů úspěšně dopodávala. Ve druhé sadě začala dalším brejkem, ale o vedení o několik minut později přišla. Náskok si však vypracovala znovu a tentokrát si ho pohlídala.

Zatímco loni posbírala Bouzková pět čtvrtfinálových účastí na hlavním okruhu, letos bude útočit teprve na druhý postup mezi nejlepší osmičku na této úrovni. Ve druhém kole se premiérově střetne s Evou Lysovou, přemožitelka Slovenky Anny Karolíny Schmiedlové figuruje v žebříčku přesně o 90 míst níže.

Jessica Pegulaová zahájila svou poslední generálku na blížící se Turnaj mistryň v Mexiku solidní výhrou 6:2, 6:4 nad Viktórií Hrunčákovou v jihokorejském Soulu. Nasazená jednička tak zakončí letošní sezonu s téměř stoprocentní úspěšností v úvodních zápasech na vyřazovacích turnajích. Jediný nezdar zaznamenala na antuce v Římě proti krajance Taylor Townsendové.

Američanka v utkání se Slovenkou neodvrátila ani jednu ze dvou brejkbolových hrozeb, nicméně sama využila pět z osmi šancí na returnu a na postup do dalšího kola potřebovala jen hodinu a 10 minut. Světová čtyřka se o čtvrtfinále utká s krajankou Ashlyn Kruegerovou, která před pár týdny v Ósace slavila svůj premiérový triumf na hlavní tour.

Da-yeon Back d. Jelena Ostapenko 6-3 1-6 7-6 in Seoul



Match point saved.



Down 2-5 in set 3.



The world #569 had never won a tour level match in her life



But her home crowd gave her so much love & strength to believe she could pull this off.



✅1st top 20 win



✅1st top 20 win

❤️