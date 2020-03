Bouzková ve svém prvním finále prohrála tříhodinovou bitvu se Svitolinovou

První čtyři letošní turnaje WTA skončily pro Marii Bouzkovou pokaždé hned v prvním kole. V Brisbane, Hobartu, na Australian Open i v Acapulku.



Postoupit poprvé v sezoně do 2. kola dokázala až v uplynulém týdnu v Monterrey, kde se dostala na vítěznou vlnu. Postupně si poradila se Slovenkami Kristínou Kučovou a Karolínou Schmiedlovou, Číňankou Yafan Wang i světovou šestnáctkou Britkou Johannou Kontaovou a bez ztráty setu se poprvé prodrala do finále turnaje WTA.



Přemožitelku našla jednadvacetiletá Češka až v boji o titul v hráčce Top 10 Elině Svitolinové. Favorizované Ukrajince, kterou porazila loni na podzim v Guangzhou, podlehla po tříhodinovém boji 5-7 6-4 4-6.



"Byla to úžasná bitva. Marie bojovala a utkání mělo vysokou úroveň. Neexistovala lehká hra. Fanoušci z nás dostali to nejlepší," komentovala Svitolinová.



Hned první game ukázal, jak tuhý boj o titul fanoušci uvidí. Češka vzala světové sedmičce po jedenácti minutách servis, ale soupeřka srovnala na 2-2 a o úvodní set Bouzková přišla po chybě z bekhendu ve dvanácté hře. Ve druhém setu česká tenistka v dlouhých a intenzivních výměnách Svitolinovou přehrávala a sadu rozhodla brejkem na 4-3.



Do rozhodující sady vstoupila Bouzková brejkem, ale pak vítězka Turnaje mistryň z roku 2018 Svitolinová získala čtyři hry v řadě. Za stavu 2-5 ještě Bouzková získala dva gamy, ale poté ji při prvním mečbolu donutila soupeřka chybovat po povedeném zkrácení. "Byla jsi v závěru silnější," gratulovala Bouzková Svitolinové.







Bouzková i přes finálový neúspěch přidala do svého životopisu další hezkou vzpomínku na Mexiko. Před pěti lety v Acapulku si připsala debut na okruhu WTA, předloni v Monterrey poprvé prošla kvalifikací podniku WTA, v Cuernavacu 2016 a Irapuatu 2018 vyhrála dva turnaje ITF, loni se dostala do finále akce WTA 125k v Guadalajaře a nyní v Monterrey si poprvé zahrála finále podniku WTA International.



Vítězka juniorky na US Open z roku 2014 Bouzková pronikla v novém vydání světového žebříčku poprvé do elitní padesátky. Ze 57. místa se pražská rodačka posunula na 47. příčku, zatímco před rokem byla na 130. pozici.



Bouzková, kterou trénuje španělský kouč Cristian Requeni, si za účast ve finále připsala na konto 21.400 dolarů, tedy přes 477 tisíc korun.



Svitolinová v Mexiku získala první titul od triumfu na Turnaji mistryň 2018 a svou skvělou finálovou bilanci vylepšila na 14-3. Letos však stále neporazila hráčku Top 50, teprve v Monterrey vyhrála poprvé v sezoně víc jak dva zápasy po sobě.





• WTA INTERNATIONAL MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 275.000 dolarů

nedělní výsledky (08. 03. 2020) • Dvouhra - finále • Svitolinová (1-Ukr.) - Bouzková (9-ČR) 7-5 4-6 6-4 • Čtyřhra - finále • Bondarenková/Fichmanová (Ukr./Kan.) - Yafan Wang/Katóová (Čína./Jap.) 4-6 6-3 10-7