Brenda Fruhvirtová je podeváté ve finále. V Indii ji čeká premiéra na tvrdém povrchu

ITF BENGALÚR - Brenda Fruhvirtová na podniku ITF W40 v indickém Bengalúru zdolala 7-6 6-2 Slovinku Dalilu Jakupovičovou a postoupila již do svého 9. a dosud největšího finále. V nich má bilanci 8-0, poprvé mimo antuku si 15letá Češka zahraje o titul proti domácí Ankitě Rainaové.

Brenda Fruhvirtová se během loňské sezony vyšplhala do druhé světové stovky a letos tak již dostává šance na okruhu WTA. Nicméně vzhledem k nízkému věku má výrazně omezen počet turnajů a své starty si musí pečlivě vybírat.



V nejbližších měsících tak bude i nadále patřit k favoritkám na podnicích ITF, jako je tomu tento týden v indickém Bengalúru. 15letá Češka na své první akci od lednového Australian Open, na kterém zdárně absolvovala svou premiéru v kvalifikaci grandslamu, úspěšně plní roli nasazené jedničky.



Fruhvirtová ztratila ve čtyřech utkáních jediný set. V dnešním semifinále si poradila 7-6 6-2 s bývalou 69. hráčkou světa Dalilou Jakupovičovou ze Slovinska.



První set česká teenagerka získala po obratu z 1-5. Každý z následujících čtyř gamů urvala přes shodu, v desáté hře odvrátila i setbol. Pak ještě potřetí přišla o servis a soupeřka celkově potřetí podávala na zisk sady, ale Fruhvirtová zaznamenala sérii osmi vyhraných bodů a odpor soupeřky zlomila.



Fruhvirtová postoupila do svého celkově 9. finále. Všechny předchozí si zahrála loni na antukových turnajích ITF W25 a pokaždé dokráčela k triumfu. Ve svém největším finále a prvním na tvrdém povrchu bude čelit o patnáct let starší domácí nasazené čtyřce Ankitě Rainaové.