Brenda Fruhvirtová v Nice zanechala dobrý dojem, byť proti Cornetové nepřekvapila

Brenda Fruhvirtová letos v únoru vyhrála ve francouzském Tarbesu turnaj Les Petits As, který považován za neoficiální mistrovství světa do 14 let, a jelikož často trénuje v tensiové akademii Patricka Mouratougloua, dostala pozvánku na jeho netradiční turnaj v Nice.



Třináctiletá Češka sbírala zkušenosti na Ultimate Tennis Shopwdown v konkurenci tři hráček Top 100 a včera večer odehrála semifinálový zápas proti 59. tenistce světa Alizé Cornetové. Na bývalou světovou jedenáctku výsledkově nestačila, nicméně s o 17 let starší soupeřkou odehrála dívka ze základní školy velmi dobrý zápas.



V utkání, která se hrají s velmi netradičními pravidly a každý jeho set trvá 10 minut hrubého času, podlehla 0-3. Jednotlivé sety prohrála na body 11-16 10-16 12-13, když v závěru nevyužila šanci na prodloužení zápasu.

Experience beats youth in the opening quarter.@alizecornet takes the first-ever women's #UTShowdown quarter against 13-year-old Brenda Fruhvirtova. pic.twitter.com/tLdjsp69wx — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 1, 2020

The kid can play ✨



The Prodigy Brenda Fruhvirtova takes a one-point lead in the third quarter.#UTShowdown pic.twitter.com/JLR0NPqds5 — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 1, 2020

The lava is flowing



The Volcano clinches the win 3-0 against Brenda Fruhvirtova.



Credits to the 13-year-old prodigy who kept up the level from the start, pushing @alizecornet to the limit.#UTShowdown pic.twitter.com/vLuPW1dBro — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 1, 2020



"Bylo to něco jiného. Ale moc si to tady užívám a jsem moc ráda, že mohu být součástí tohoto projektu," řekla Fruhvirtová, jež je sestrou o dva roky starší Lindy, rovněž velmi talentované tenistky.



Vítězka zápasu Cornetová svou mladou soupeřku chválila a předpovídá jí zářivou budoucnost. "Na to, že jí je teprve třináct, hrála neuvěřitelně. Má před sebou velkou budoucnost," prohlásila Cornetová.



Francouzka se v nedělním finále střetne s Anastasií Pavljučenkovou. Ruska si v druhém semifinále poradila rovněž 3-0 na sety s Tunisankou Ons Džabúrovou.





Do semifinále mužů postoupili domácí Gasquet a Moutet

V Nice v sobotu pokračoval druhým víkendem také turnaj mužů, v němž se rozhodlo o semifinalistech. Své skupiny vyhráli domácí Corentin Moutet a Richard Gasquet, kteří se o finále utkají s Alexanderem Zverevem a Felixem Augerem-Aliassimem.



Gasquet vyhrál svou skupinu poté, co v přímém souboji o 1. místo porazil 3-1 na sety Španěla Feliciana Lópeze. Moutetovi ve vyrovnané skupině B pomohlo odstoupení Benoita Pairea v průběhu zápasu kvůli vyčerpání. Moutet si tak připsal výhru 4-0, která mu při rovnosti bodů s Fernandem Verdaskem zajistila nejlepší skóre setů.



Svůj premiérový zápas na UTS v Nice úspěšně odehrál Alexander Zverev. Sedmý hráč světa zdolal 3-2 (11-10 15-14 12-14 11-14 2-1) devatenáctiletého Kanaďana Felixe Augera-Aliassima a získal právo výběru soupeře pro semifinále (Gasquet, nebo Moutet).



Ultimate Tennis Showdown je projektem Patricka Mouratogloua a otce australského tenisty Alexeje Popyrina a má velmi zvláštní pravidla. Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vyhraje dva body v řadě (servisy se střídají po každém bodu).