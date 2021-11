Brenda v Méridě v dalším finálovém souboji sester Fruhvirtových oplatila porážku Lindě a slaví už pátý letošní triumf

Sestry Fruhvirtovy ve dvouhře dominovaly i na další velké mexické antukové akci. Mladší Brenda do finále prošla se ztrátou jediného setu, do rozhodujícího dějství musela pouze v semifinále proti světové jedničce a grandslamové šampionce Victorii Jiménezové. Linda byla ještě suverénnější a soupeřkám nepovolila jedinou sadu.

Znovu po týdnu se tak supertalentované sestry potkaly v závěrečném kole. V Guadalajaře, kde spolu ovládly čtyřhru, se v premiérovém vzájemném souboji radovala Linda (6-4 7-6), ale v Méridě byla úspěšnější Brenda.

I saw like half of the second set and it had so much quality.

I hope we are gonna see this match-up more and more.

Fruhvirtova sisters supremacy! pic.twitter.com/yXijFErDB7