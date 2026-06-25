Britská hvězda v problémech. Raducanuovou před Wimbledonem trápí neznámé zranění
Raducanuová několik dní před začátkem Wimbledonu vystrašila britské fanoušky. Bývalá světová desítka totiž ve čtvrtek neabsolvovala plánovaný trénink v areálu All England Clubu a její účast na domácím grandslamu tak není stoprocentně jistá.
Vítězka US Open z roku 2021 byla ve středu večer spatřena při odchodu z Aorangi Parku, oficiální tréninkové zóny Wimbledonu, s šedou ortopedickou fixační botou na pravé noze. O den později se navíc neobjevila na kurtu, přestože měla rezervovaný tréninkový čas. Britská média následně informovala, že od pondělního tréninku nebyla na kurtech v All England Clubu viděna. To ještě více přiživilo spekulace o jejím zdravotním stavu.
Zástupce bývalé světové desítky Thomas Houchin se však snažil situaci uklidnit. “Emma je naprosto v pořádku. Zítra bude hrát,” citoval jeho vyjádření server CLAY. Podrobnosti o případném zranění ani důvody, proč měla Raducanuová ochrannou ortézu, ale neupřesnil.
Případná absence domácí hvězdy by byla pro Wimbledon citelnou ztrátou. Raducanuová totiž letos na trávě předváděla velmi přesvědčivé výkony. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu, který se letos vrátil do kalendáře WTA, postoupila až do finále. V něm nestačila až na Chorvatku Donnu Vekičovou, přesto si připsala nejlepší výsledek své kariéry na travnatém povrchu.
V All England Clubu navíc obhajuje třetí kolo. V loňském ročníku vyřadila i šampionku z roku 2023 Markétu Vondroušovou a její pouť zastavila až světová jednička Aryna Sabalenková.
Zda se vítězka US Open 2021 stihne dát zdravotně do pořádku, by mělo být jasnější v následujících dnech. Pro pořadatele i domácí fanoušky by její absence znamenala nepříjemnou ránu, zvlášť když se zdálo, že do Wimbledonu vstoupí ve velmi slibné formě.
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