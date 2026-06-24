Britská pohádka ve Wimbledonu? Draper se pokusí zazářit pod vedením dvojnásobného šampiona
Když se britští fanoušci ohlížejí za posledními desetiletími Wimbledonu, jedno jméno vyčnívá nad ostatními. Murray v roce 2013 ovládl nejslavnější tenisový turnaj světa a ukončil dlouhé čekání domácího publika na mužského vítěze, druhou trofej z travnatého grandslamu přidal o tři roky později. Letos by se mohl podílet na dalším zajímavém příběhu – tentokrát však už v jiné roli.
Bývalý první hráč světa se v posledních týdnech připojil k týmu Drapera, současné britské naděje a domácí diváci si od něj slibují velké věci. Letos ho však velmi často brzdila zranění a propadl se až na 160. pozici žebříčku. Nyní je ale zpátky a generálku v Eastbourne začal velmi dobře. Na úvod si poradil s nebezpečným Američanem Marcosem Gironem a dnes ho čeká nezkušený krajanem Jackem Pinningtonem. Ve své polovině pavouka má už jen dva nasazené hráče a má tak velmi velkou šanci na skvělý výsledek.
Přestože jejich spolupráce trvá zatím jen krátce, Draper už nyní mluví o jejím pozitivním dopadu. "Mít vedle sebe někoho, kdo vám věří jako člověku i jako hráči, někoho, kdo byl jednou z vašich největších inspirací, je nesmírně pozitivní," vysvětlil. "Za poslední rok jsem ztratil hodně důvěry ve své tělo a teď ji znovu buduju," přiznal. Právě návrat sebevědomí považuje za jeden z nejdůležitějších úkolů před vrcholem travnaté sezony.
V tomto směru může být Murray ideálním mentorem. Bývalá světová jednička během kariéry opakovaně bojovala s vážnými zdravotními komplikacemi a několikrát se musela vracet po dlouhých pauzách. Britský tenista zároveň zdůraznil, že jejich vztah je výjimečný už od dob, kdy Murrayho sledoval jako mladý fanoušek. Nyní se z někdejšího vzoru stal důležitý člen jeho týmu. "Máme velmi speciální vztah. Dodává mi to trochu energie navíc, zvlášť v době, kdy se vracím a potřebuji mít kolem sebe pozitivní energii," uvedl.
Zda spolupráce přinese okamžitý úspěch, ukážou až následující týdny. Jisté však je, že někdejší britská jednička vstoupí do Wimbledonu s podporou člověka, který dokonale ví, jaké to je vyhrát před zaplněnými tribunami Centre Courtu. A právě takové zkušenosti by mohly být v honbě za domácí pohádkou k nezaplacení.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
jeste jsem nemel cas skouknout zaznam s Eastbourne... nezahajil jsem jeste hladani nahradniku... :-)))