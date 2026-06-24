Britská pohádka ve Wimbledonu? Draper se pokusí zazářit pod vedením dvojnásobného šampiona

DNES, 11:38
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Jack Draper se zřejmě konečně nadobro zbavil zdravotních problémů a už se připravuje na domácí grandslam, kde bude bezpochyby největší britskou nadějí. Na nadcházejícím Wimbledonu bude mít navíc obrovskou posilu. Jeho spolupráce s Andym Murraym začala úspěšně a dvojnásobný šampion z All England Clubu se pokusí svého krajana dovést k životnímu milníku.
Profily hráčů
Murray Andy
Draper Jack
Jacku Draperovi bude na Wimbledonu pomáhat Andy Murray (@ Steven Paston / PA Images / Profimedia)

Když se britští fanoušci ohlížejí za posledními desetiletími Wimbledonu, jedno jméno vyčnívá nad ostatními. Murray v roce 2013 ovládl nejslavnější tenisový turnaj světa a ukončil dlouhé čekání domácího publika na mužského vítěze, druhou trofej z travnatého grandslamu přidal o tři roky později. Letos by se mohl podílet na dalším zajímavém příběhu – tentokrát však už v jiné roli.

Bývalý první hráč světa se v posledních týdnech připojil k týmu Drapera, současné britské naděje a domácí diváci si od něj slibují velké věci. Letos ho však velmi často brzdila zranění a propadl se až na 160. pozici žebříčku. Nyní je ale zpátky a generálku v Eastbourne začal velmi dobře. Na úvod si poradil s nebezpečným Američanem Marcosem Gironem a dnes ho čeká nezkušený krajanem Jackem Pinningtonem. Ve své polovině pavouka má už jen dva nasazené hráče a má tak velmi velkou šanci na skvělý výsledek.

Přestože jejich spolupráce trvá zatím jen krátce, Draper už nyní mluví o jejím pozitivním dopadu. "Mít vedle sebe někoho, kdo vám věří jako člověku i jako hráči, někoho, kdo byl jednou z vašich největších inspirací, je nesmírně pozitivní," vysvětlil. "Za poslední rok jsem ztratil hodně důvěry ve své tělo a teď ji znovu buduju," přiznal. Právě návrat sebevědomí považuje za jeden z nejdůležitějších úkolů před vrcholem travnaté sezony.

V tomto směru může být Murray ideálním mentorem. Bývalá světová jednička během kariéry opakovaně bojovala s vážnými zdravotními komplikacemi a několikrát se musela vracet po dlouhých pauzách. Britský tenista zároveň zdůraznil, že jejich vztah je výjimečný už od dob, kdy Murrayho sledoval jako mladý fanoušek. Nyní se z někdejšího vzoru stal důležitý člen jeho týmu. "Máme velmi speciální vztah. Dodává mi to trochu energie navíc, zvlášť v době, kdy se vracím a potřebuji mít kolem sebe pozitivní energii," uvedl.

Zda spolupráce přinese okamžitý úspěch, ukážou až následující týdny. Jisté však je, že někdejší britská jednička vstoupí do Wimbledonu s podporou člověka, který dokonale ví, jaké to je vyhrát před zaplněnými tribunami Centre Courtu. A právě takové zkušenosti by mohly být v honbě za domácí pohádkou k nezaplacení.

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Vlk-v-trave
24.06.2026 12:06
To jsem zaznamenal jiz drive... moc kolem toho kecu neni... to jsou ty vic ukryte pribehy... uvidime... klidne nas pan Drapal muze prekvapit... doufam take, ze ho Andy pripravuje tak, ze bude koukatelny...
jeste jsem nemel cas skouknout zaznam s Eastbourne... nezahajil jsem jeste hladani nahradniku... :-)))
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