Bronzettiová v Palermu postoupila poprvé do finále turnaje WTA

Lucia Bronzettiová postupně pokračuje ve zlepšování svého maxima na okruhu WTA. Loni v září v Portoroži si poprvé zahrála čtvrtfinále, letos v dubnu v Rabatu byla poprvé v semifinále a tento týden na domácí antuce v Palermu se premiérově prodrala do finále.



23letá Italka na Sicílii nastoupila k boji o své první finále jen necelých 18 hodin po předchozím náročném čtvrtfinále, ve kterém v noci z pátku na sobotu udolala až po druhé hodině ranní ve formě hrající Francouzku Caroline Garciaovou.



A chvíli jí trvalo, než se v souboji s krajankou Jasminou Paoliniovou dostala do hry. V prvním setu neuhrála ani game, z kanára se však oklepala a po obratu zvítězila 0-6 6-3 6-3.



Bronzettiová si postupem do finále zajistila posun na 65. místo světového žebříčku, čímž by o jednu příčku překonala své maximum.







O titul a další vylepšení maxima v žebříčku, v němž by se dostala na 58. pozici před Paoliniovou, si Bronzettiová zahraje s Irinou Beguovou (h2h 0-0).



31letá Rumunka Beguová v nočním zápase, který skončil až po půl druhé v noci, zdolala po 3 hodinách a 12 minutách boje 3-6 6-3 6-4 Španělku Saru Sorribesovou a podeváté v kariéře postoupila do finále turnaje WTA. Usilovat bude o celkově 5. titul a první od roku 2017, kdy triumfovala na domácí antuce v Bukurešti.





• WTA 250 PALERMO •

Itálie, antuka, 251.750 eur

sobotní výsledky (23. 07. 2022) • Dvouhra - semifinále • Beguová (6-Rum.) - Sorribesová (4-Šp.) 3-6 6-3 6-4 Bronzettiová (It.) - Paoliniová (It.) 0-6 6-3 6-3 • Čtyřhra - semifinále • Anšbaová/Udvardyová (Rus./Maď.) - Kaniaová-Chodunová/Detiucová (Pol./ČR) bez boje