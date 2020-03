Byla v Top 50, deklasovala Plíškovou. Dnes Tatišviliová s tenisem skončila

Anna Tatišviliová si poslední výhru na okruhu WTA připsala už v roce 2016 na trávě v Nottinghamu proti Kristýně Plíškové, v následném kole vypadla s její sestrou Karolínou.



Vůbec poslední vítězný zápas zaznamenala v říjnu 2017 na podniku ITF v americkém Sunteru, kde nakonec kvůli zranění vzdala boj o finále. Od té doby téměř nehrála. Pouze loni na jaře zkusila tři akce na evropských antukách, ale ve třech duelech uhrála dohromady pouhých šest gamů.



A o další návrat na kurty se již pokoušet nebude. Oznámila to dnes na sociálních sítích.



"Hodně z vás se mě často ptá, jaký bude můj další turnaj a kdy se vrátím na kurty. Bohužel, moje tělo mi už kvůli opakujícím se zraněním nedovolí hrát konkurenceschopný tenis," napsala dnes Tatišviliová na Twitter.



"Ukázalo se, že profesionální tenis není jen bojem na kurtech, ale stejně tak, a možná ještě víc, je bojem se zraněními. Bez ohledu na to, jak bolestné rozhodnutí to pro mě bylo, rozhodla jsem se jsem odejít z profesionálního tenisu a soustředit se na kariéru mimo kurt."



Ve dvouhře Tatišviliová vyhrála 11 turnajů ITF, na okruhu WTA byla pouze jednou - na antuce v Budapešti 2012 - v semifinále. Jediný titul z podniku WTA si připsala ve čtyřhře, když v roce 2014 triumfovala s Rumunkou Olaruovou v hale v rakouském Linci.



Na grandslamech až na jednu výjimku končila v prvních dvou kolech. Největšího úspěchu dosáhla na US Open 2012, na kterém dokráčela do osmifinále a vypadla až s tehdejší světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou.



Také svůj nejcennější skalp si Tatišviliová připsala na newyorském grandslamu, když v roce 2015 smetla za 51 minut hry 6-2 6-1 tehdejší osmou hráčku světa Karolínu Plíškovou.



Ve světovém žebříčku bylo jejím nejlepším umístěním 50. místo, ve čtyřhře se vyšplhala nejvýše na 59. příčku. Na obě maxima dosáhla během sezony 2012.



Tatišviliová se narodila 3. února 1990 v gruzínském Tbilisi, ale od svých 7 let žila ve Spojených státech. V roce 2014 získala americké občanství a začala reprezentovat USA.