Bývalé vítězce French Open Ostapenkové zemřel otec

Ostapenková si na posledních dvou akcích loňské sezony zahrála finále a v Lucemburku pod vedením bývalé wimbledonské šampionky Marion Bartoliové slavila triumf.

Určitě se tak s chutí připravovala na novou sezonu. Její vstup do nového tenisového roku ovšem zbrzdila tragédie v osobním životě. Šampionka French Open 2017 přišla o otce Jevgēnijse, bývalého profesionálního fotbalistu.

Ostapenková napsala dojemný vzkaz na sociální sítě. "Byl jsi tu od prvního dne. Život nám bohužel bere naše blízké... uvědomíte si, co vám nejvíc chybí, až když to nemáte. Drahý tatínku, vždycky zůstaneš v mém srdci! Miluji tě!"

You were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones...you realize what you miss the most when it’s not there anymore. Dear Dad, you will stay forever in my heart! Love you! ♥️ pic.twitter.com/1ILMLnkoxV