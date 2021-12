Bývalý hráč Top 30 Španěl García-López ukončil kariéru

Guillermo García-López slavil poslední výhru loni v říjnu na domácím challengeru v Alicante. Letos odehrál už jen čtyři utkání, všechna prohrál a mluvil o konci kariéry. Nyní kapitolu profesionálního tenisty oficiálně ukončil.



"Profesionální sport má jednu nevýhodu. A to relativně krátkou kariéru. Ale když jsem začínal, nečekal jsem, že budu mít tak dlouhou a hlavně úspěšnou kariéru," hodnotí García-López svých téměř dvacet let na okruhu.



"Řadu let jsem byl v Top 100, prožil spoustu krásných momentů. Fyzická i psychická stabilita mi pomohla strávit tolik let na nejvyšší úrovni," dodal rodák z Albacate.



38letý Španěl se na okruhu ATP dostal devětkrát do finále a získal pět titulů. Třikrát triumfoval na antuce (Kitzbühel 2009, Casablanca 2014, Bukurešť) a dvakrát na tvrdém povrchu v hale (Bangkok 2010, Záhřeb 2015). Čtyři trofeje přidal na challengerech.



Singlovým maximem Garcíi-Lópeze na grandslamech je osmifinále (French Open 2014 a Australian Open 2015), ve světovém žebříčku byl nejvýše na 23. místě.



Také ve čtyřhře si zahrál devětkrát ve finále, včetně toho na US Open 2016 s krajanem Pablem Carreñem. Vybojoval tři deblové tituly.