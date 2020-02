Cecchinato titul v Buenos Aires neobhájí, přidal další krach už v prvním kole

Marco Cecchinato na Roland Garros 2018 senzačně vyřadil Novaka Djokoviče a postupem do semifinále si vytvořil nové grandslamové maximum. Vyhrál antukové turnaje v Budapešti v Umagu a byl světovou šestnáctkou.



Loni v Buenos Aires si ještě došel bez ztráty setu pro svůj třetí titul, jenže od té doby na okruhu ATP vyhrál pouze dvakrát dva zápasy po sobě. A od května 2019 si dokonce připsal pouze tři vítězství, na 18 z 21 turnajů skončil hned po svém úvodním vystoupení.



Stejně jako včera v Buenos Aires, kde sedmadvacetiletý Ital v roli obhájce titulu nestačil na Roberta Carballesa. O půl roku starší Španěl zvítězil 6-4 7-6 a soupeři oplatil porážku z loňského čtvrtfinále.



Šestadvacetiletý Carballes si o zopakování loňského výsledku zahraje s Norem Casperem Ruudem (h2h 1-2).



Posedmé v řadě neuspěl v prvním kole turnaje ATP Leonardo Mayer. Argentinský tenista se nechytil ani před domácím publikem, když podlehl 6-4 3-6 5-7 Španělu Albertu Ramosovi, který se ve vzájemné bilanci ujal vedení 5-4.



27letý Slovák Jozef Kovalík porazil 6-3 7-6 ve formě hrajícího francouzského mladíka Corentina Mouteta, navázal na dvě výhry z kvalifikace a poprvé od loňského července postoupil do 2. kola turnaje ATP.



Dalším Slovákům se už v Buenos Aires nedařilo. Filip Horanský i Andrej Martin nestačili na domácí soupeře, když podlehli Juanu Ignaciu Londerovi, respektive Facundu Bagnisovi.



Před svým vstupem do soutěže se pořadatelům omluvila dvě zvučná jména. Christian Garín se dva dny po triumfu v Córdobě odhlásil kvůli zranění pravé nohy, vinou nemoci nehrál ani zkušený Španěl Fernando Verdasco.



Pozice lucky loserů obsadili Portugalci Joao Sousa a Joao Domínguez, kteří měli poloviční úspěšnost. Zatímco Domínguez podlehl Španělu Pedru Martínezovi, Sousa zdolal 4-6 6-2 6-3 domácí divokou kartu Diaze.

• ATP 250 BUENOS AIRES •

Argentina, antuka, 696.280 dolarů

úterní výsledky (11. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Djere (6-Srb.) - Cerundolo (Arg.) 6-2 2-6 6-4 Ramos (7-Šp.) - Mayer (Arg.) 4-6 6-3 7-5 Carballés (Šp.) - Cecchinato (It.) 6-4 7-6(3) Kovalík (SR) - Moutet (Fr.) 6-3 7-6(4) Londero (Arg.) - Horanský (SR) 6-4 4-6 6-2 Bagnis (Arg.) - Martin (SR) 6-4 6-1 P. Sousa (Portug.) - Diaz (Arg.) 4-6 6-2 6-3 Martínez (Šp.) - Domínguez (Portug.) 7-6(0) 7-5