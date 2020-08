Čechům se na Štvanici daří. Dnes postoupili Kolář, Šátral, Macháč a Paulson

Na antuce pražské Štvanice se od soboty koná první challenger od březnového přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru a českým tenistům se na něm daří. Z deseti je jich hned osm ve druhém kole.



Už včera postoupili přes žebříčkově lépe postavené soupeře Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka a Michael Vrbenský. Dnes na ně navázali Zdeněk Kolář, Jan Šátral, Tomáš Macháč a Andrew Paulson. Jiří Veselý měl v prvním kole jako nasazená dvojka volný los.



Zdeněk Kolář si na úvod dnešního programu poradil hladce 6-2 6-1 s krajanem a kvalifikantem Petrem Nouzou. Ve 2. kole třiadvacetiletý Kolář vyzve Rakušana Sebastiana Ofnera (h2h 0-1).



Jan Šátral porazil 7-5 7-5 Belgičana Rubena Bemelmanse a může se chystat na sedmého nasazeného Švýcara Henriho Laaksonena.



Tomáš Macháč si poradil 7-5 6-2 s bývalým 31. hráčem světa Ukrajincem Sergejem Stachovským. Příštím soupeřem 19letého Čecha bude Bělorus Ivaška.



Jako poslední z Čechů uspěl v prvním kole Andrew Paulson, který zdolal 6-3 2-6 6-3 Slováka Filipa Horanského. Dalším sokem 18letého Čecha bude bývalý 11. hráč světa Lotyš Ernests Gulbis.



Rosol si s Wawrinkou nezahraje

Jediným vyřazeným Čechem soupeřem ze zahraničí byl Lukáš Rosol. Zkušený daviscupový reprezentant v úvodním kole prohrál 5-7 2-6 s Rusem Romanem Safiullinem, který se tak může těšit na souboj s největší hvězdou turnaje - trojnásobným grandslamovým šampionem Stanem Wawrinkou.



Pětatřicetiletý Rosol měl před začátkem challengeru neupřesněné zdravotní potíže a do poslední chvíle účast zvažoval.



"Včera jsem musel v noci do nemocnice, byl jsem tam do dvou hodin a rozhodoval jsem se až po rozehrávce, jestli vůbec nastoupím. Ale bylo mi to líto vzdát, protože je to doma a nevím, kolik tady takových turnajů odehraju. Zkusil jsem, co šlo, ale víc nešlo," řekl serveru Tenisový svět aktuálně 179. hráč žebříčku Rosol.



Česká jednička Veselý bude ve svém úvodním vystoupení po koronavirové pauze čelit Rusu Aslanu Karacevovi, kterému podlehl letos v lednu na challengeru v Bangkoku. Karacev dnes vyřadil Nizozemce Robina Haaseho.

• CHALLENGER PRAHA / ŠTVANICE •

Česko, antuka, 137.560 dolarů

nedělní výsledky českých tenistů (16. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kolář (ČR) - Nouza (ČR) 6-2 6-1 Šátral (ČR) - Bemelmans (Belg.) 7-5 7-5 Macháč (ČR) - Stachovskij (Ukr.) 7-5 6-2 Paulson (ČR) - Horanský (SR) 6-3 2-6 6-3 Safiullin (Rus.) - Rosol (ČR) 7-5 6-2