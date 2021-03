Cerundolo opět ve finále. Francisco může v Argentině po týdnu navázat na bratrův senzační triumf

Na antukových turnajích ATP v Argentině o sobě dávají vědět bratři Cerúndolovi. 19letý Juan Manuel minulý týden v Córdobě hned při svém debutu na okruhu ATP triumfoval, což se mu povedlo jako prvnímu po 17 letech. Jeho o tři roky starší bratr Francisco si na třetí pokus připsal premiérovou výhru v hlavní soutěži.



Tento týden startují v rodném Buenos Aires a zatímco po sérii osmi výher unavený Juan Manuel vypadl v prvním kole, 22letý Francisco Cerúndolo poprvé úspěšně absolvoval kvalifikaci a po již sedmi výhrách v řadě, z toho pěti třísetových, postoupil až do finále.



Cerúndolo, který loni na podzim na jihoamerických antukách slavil první tři challengerové tituly, v Buenos Aires získal čtyři nejcennější skalpy. Porazil Federica Coriu (85. v ATP), Francouze Benoita Pairea (25.), Španěla Pabla Andújara (57.) a v dnešním semifinále zdolal 7-6 3-6 6-2 i dalšího španělského soka Alberta Ramose (46.).



33letý Ramos v Argentině odehrál devět zápasů během dvanácti dnů a osmkrát musel do tří setů. I minulý týden v Córdobě vypadl s Cerundolem, Juanu Manuelovi podlehl ve finále.



Bratři Cerúndolovi tak mají na dosah nečekaný zápis do historie. Turnajový titul ve dvouhře dokázalo v open éře získat dosud jen šest bratrských dvojic, Cerúndolové to mohou dokázat jako první během dvou týdnů.







137. hráč světa Francisco Cerúndolo, který by se po případném triumfu posunul do Top 100, se ve finále střetne s výrazně slavnějším krajanem Diegem Schwartzmanem. Devátý hráč světa v semifinále porazil hladce 6-0 6-4 Srba Miomira Kecmanoviče, kterému nedal šanci ani ve druhém vzájemném střetnutí. Pouze čtyři hry s ním ztratil i loni ve třech setech na Roland Garros.



Osmadvacetiletý Schwartzman do finále postoupil pojedenácté v kariéře. Usilovat bude o celkově čtvrtý titul a první na domácí půdě, předloni ho o titul z Buenos Aires připravil Ital Marco Cecchinato.



Už nyní je jisté, že turnaj v Buenos Aires vyhraje popáté v historii a poprvé po třinácti letech domácí tenista. Posledním argentinským šampionem je David Nalbandian, který v roce 2008 rovněž ve finále dvou Argentinců porazil Josého Acasusa.

• ATP 250 BUENOS AIRES •

Argentina, antuka, 411.940 dolarů

sobotní výsledky (06. 03. 2021) • Dvouhra - semifinále • Schwartzman (1-Arg.) - Kecmanovič (4-Srb.) 6-0 6-4 F. Cerúndolo (Arg.) - Ramos (5-Šp.) 7-6(5) 3-6 6-2