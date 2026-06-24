Češi nezaváhali. Pavlásek s Riklem přehráli americkou dvojici a jsou v semifinále
Čeští deblisté vstoupili do utkání velmi koncentrovaně a od prvních výměn působili jistějším dojmem než jejich soupeři. Opírali se o kvalitní servis a velmi dobře fungovala také jejich spolupráce na síti. Americká dvojice měla naopak problémy s rytmem na podání a často se dostávala pod tlak hned po returnech českého páru.
První set rozhodla střední pasáž. Pavlásek s Riklem dokázali využít zaváhání soupeřů na servisu, získali důležitý brejk a postupně převzali kontrolu nad děním na kurtu. V delších výměnách působili sebejistěji, lépe si rozdělovali prostor a soupeřům nedovolovali dostat se do výraznějšího tempa. Díky dalšímu úspěchu na returnu si vypracovali komfortní náskok a úvodní sadu získali poměrně jednoznačně 6:2.
Ani druhý set nepřinesl výraznou změnu obrazu hry. Galloway s Kirkovem se sice snažili hrát aktivněji a častěji útočit po servisu, česká dvojice ale velmi dobře reagovala. Pavlásek s Riklem si nadále spolehlivě drželi vlastní podání a soupeřům nabízeli minimum příležitostí.
Klíčový moment druhého dějství přišel za vyrovnaného stavu 2:2, kdy Češi znovu uspěli na returnu a získali rozhodující náskok. Americký pár se ještě pokoušel vrátit do zápasu, Pavlásek s Riklem však závěr zvládli velmi zkušeně. Na servisu nepřipustili komplikace a utkání dopodávali bez výraznějších problémů.
Po vítězství 6:2 a 6:4 tak mohli slavit zasloužený postup do semifinále. Jejich dalšími soupeři bude lepší ze zápasu argentinsko-mexické dvojice Máximo González, Santiago González a francouzského páru Theo Arribage, Albano Olivetti.
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