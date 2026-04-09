Češi v akci, sobota 11. 4. Češky hrají o finálový turnaj BJKC, Knutsonová a Šalková v kvalifikaci
Češi v akci (probíhající turnaje)
Češky se porvou o finálový turnaj BJKC
České tenistky rozehrály v pátek v hale v Bielu souboj s domácím Švýcarskem o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové a dle očekávání je po prvním dnu stav nerozhodný 1:1. Body si připsaly Belinda Bencicová po bitvě s Marií Bouzkovou a Linda Nosková, která si poradila s Viktorijí Golubicovou. Všechny tyto čtyři hráčky jsou nominovány i do sobotních dvouher.
Sobotní program ovšem začne deblovým utkáním. Oba kapitáni mohou sobotní nominace ještě změnit a v tuto chvíli jsou do čtyřhry nahlášeny Markéta Vondroušová s Lucií Havlíčkovou a Rebeka Masárová s Céline Naefovou.
Vítěz souboje mezi Českem a Švýcarskem postoupí na finálový turnaj, který se odehraje v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Poražený tým naopak čeká listopadová baráž a souboj o záchranu mezi elitou.
KVALIFIKACE BJKC (Biel, Švýcarsko), tv. povrch / hala
Česko – Švýcarsko 1:1 | Live výsledky
13:00 | Havlíčková/Vondroušová – Masárová/Naefová
14:30 | Nosková – Bencicová
16:00 | Bouzková – Golubicová
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
Live výsledky
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Knutsonová (ČR) – Monnetová (6-Fr.)
ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka
Live výsledky | Pavouk kvalifikace čtyřhra
• Čtyřhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Nouza/Stevens (ČR/Niz.) – Galloway/Peers (2-USA/Austr.)
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
17:30 | Šalková (2-ČR) – Mansouriová (Fr.)
ATP CHALLENGER 125 MONZA (Itálie), antuka
Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Gillé/Verbeek (3-Belg./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka
Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
12:00 | Paulson/Vrbenský (4-ČR) – Goldhoff/Hildebrand (1-USA)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Bayerlová/McGiffinová (4-ČR/Austr.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Ricciová (It.)
• Čtyřhra - finále •
12:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (2-ČR) – D. Chiesaová/Curmiová (It./Malta)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Siniakov (ČR) – Krajčí (SR)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:30 | Donald (3-ČR) – Shepp (N. Zél.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
