Češi v akci, úterý 7. 4. Plíšková se vrací. Bartůňková a Samson uspěly v Madridu, Menšík se odhlásil
Plíšková se vrací na kurty
Zápas prvního kola čeká Karolínu Plíškovou na antukové pětistovce v hale v Linci. Bývalá světová jednička se vrací po dalších zdravotních problémech a odehraje svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze.
Její soupeřkou bude bývalá členka TOP 30 žebříčku Aljaksandra Sasnovičová, která suverénně prošla kvalifikací a deklasovala v ní Lindu Fruhvirtovou. Vzájemná bilance je 1:1. Zatímco v Tokiu 2016 prohrála Plíšková ve dvou setech, o dva roky později v Pekingu měla naopak sama jasně navrch.
ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO (Monako), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Menšík (ČR) – Marozsán (Maď.) / zrušeno
WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
19:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Sasnovičová (-)
• Čtyřhra - osmifinále •
Friedsamová/Mariaová (Něm.) – Detiucová/Haverlagová (ČR/Niz.) 6:2, 3:6, 10:7
WTA 125 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Samson (ČR) – Pridankinová (-) 6:2, 6:4
Bartůňková (3-ČR) – Wernerová (Něm.) 7:6 (8:6), 6:4
ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Kolář (ČR) – S. Sakellaridis (Řec.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Paulson/Vrbenský (3-ČR) – Ledesma/Manrique (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 SARASOTA (USA), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
20:30 | Bartoň/Damm (ČR/USA) – Bianchi/Sheehy (Ven./USA)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Laboutková (ČR) – Léonardová (Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Palicová/Sebovová (ČR/Kan.) – Cirotteová/Szostaková (Fr.)
ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Pulchartová (ČR) – Gimbrereová (Niz.) 3:6, 6:2, 6:4
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Paštiková (ČR) – Paolettiová (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
A. Kovačková (4-ČR) – Maričová (10-Srb.) 6:2, 7:5
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Bassem Sobhy/Singh (Egypt/Indie)
13:00 | D. Blažka/Gengel (ČR) – X. Guo/S. Zhang (Čína)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Benešová/Ivanovicová (ČR/Švýc.) – Šinikovová/Zelinská (1-Bulh./-)
ITF W15 BONITA SPRINGS (USA), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
21:30 | Jacksonová/L. Petruželová (USA/ČR) – Grayová/Middletonová (Austr./USA)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
17:00 | Stryková (ČR) – Corviová (13-It.)
18:30 | A. Dvořáčková (11-ČR) – Kononovová (5-)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Donald/Thomas (ČR/Švýc.) – Sahtali/Tepmahc (Alž./Fr.)
J500 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
Jak. Kusý (11-ČR) – Hasas (Něm.) 6:2, 6:1
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Lauvová (Lot.) – Sekerková (8-ČR) 6:2, 6:1
Karcevová (-) – T. Heřmanová (6-ČR) 6:4, 6:1
12:00 | Zajíčková (ČR) – Skliarová (13-Ukr.)
12:00 | Švíglerová (ČR) – Zhang-Qian Wei (11-Čína)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
13:30 | Allegreová/S. Marešová (USA/ČR) – Elsayedová/Hosniová (Egypt)
J200 ISTRES (Francie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | K. Blažková (2-ČR) – Nikolajevová (Ukr.)
J100 ALICANTE (Španělsko), antuka
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | J. Jiráková/Nováková (6-ČR/SR) – Borderiaová/Sevillaová (Šp.)
J100 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
15:30 | Chladová (7-ČR) – Nalbandyanová (Portug.)
J60 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Stepanov (Švýc.) – Mohamed (ČR) 0:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:30 | Papavasiliu/Sokolovs (ČR/Lot.) – Čukanov/Revenko (3-Ukr.)
13:30 | Elsbergs/Mohamed (Lot./ČR) – M. Jelinek/Niedermayr (2-Rak.)
J60 TACARIGUA (Trinidad a Tobago), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
18:00 | N. Moravec (2-ČR) – Gormandy (Trin.)
J60 PAOLA (Malta), tv. povrch
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
14:00 | E. Dřevojanová (1-ČR) – Cavaleriová (It.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:00 | Dufková/Dumitruová (8-ČR/Rum.) – Kuijtová/Kunstová (Malta/Něm.)
17:00 | Arpaová/E. Dřevojanová (6-Malta/ČR) – Maverová/Medinaová (It.)
J30 GABORONE (Botswana), tv. povrch
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
08:00 | L. Koutová (3-ČR) – Foucqueová (Fr.)
09:30 | V. Koutová (6-ČR) – Okechukwuová (Kan.)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Vokrojová (15-ČR) – Veggiariová (It.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Bielusová/Vokrojová (Pol./ČR) – Ehrenbergerová/Froneková (Rak.)
14:00 | Jančaříková/Schmidová (ČR) – Lorentiová Ribeirová/Zaffutová (Braz./It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Do žebříčku si připíše cenné body a upevní si tak postavení v první stovce ...
Do žebříčku si připíše cenné body a upevní si tak postavení ve druhé stovce ...
Takže com v úterý nezvrací
Klidne bych to videl na finale proti Eale Po Valentove, Noskove a Muchove by to projela i s Pliskovou