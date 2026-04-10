Češi v akci, pátek 10. 4. Plíšková má šanci na semifinále, Češky rozehrály BJK Cup
čtvrtek 9. 4. | středa 8. 4. | úterý 7. 4. | pondělí 6. 4. | neděle 5. 4. | sobota 4. 4.
Plíšková se porve o semifinále
Karolína Plíšková hraje na antuce v linecké hale svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze a vede si naprosto fenomenálně. Bývalá světová jednička předvedla parádní výkon v obou zápasech a snadno přehrála rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i nasazenou dvojku a loňskou šampionku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Dosáhla tak na své první čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále na trávě v Nottinghamu, a rozhodně má šanci si svůj pobyt v rakouském městě protáhnout. Ve čtvrtfinále totiž vyzve svou rivalku Donnu Vekičovou, s níž má vzájemnou bilanci 7:3. Chorvatka se v poslední době trápí, figuruje mimo TOP 100 žebříčku a musela začínat v kvalifikaci.
WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
18:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Vekičová (Chorv.)
• Čtyřhra - semifinále •
Malečková/Škochová (ČR) – E. Liang/Z. Yang (Tchaj-wan/Čína) 5:7, 7:5, 10:4
KVALIFIKACE BJKC (Biel, Švýcarsko), tv. povrch / hala
Česko – Švýcarsko 1:1 | Live výsledky
Bouzková – Bencicová 3:6, 7:6 (7:4), 4:6
Nosková – Golubicová 6:1, 6:4
ATP CHALLENGER 125 MONZA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.) 7:5, 6:2
ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Paulson/Vrbenský (4-ČR) – Banthia/Donski (2-Indie/Bulh.) 7:5, 6:1
ATP CHALLENGER 75 SARASOTA (USA), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
20:30 | Bartoň/Damm (ČR/USA) – Andrade/Draxl (Ekv./Kan.)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Bayerlová/McGiffinová (4-ČR/Austr.) – Christieová/Silvaová (2-Brit.) 6:4, 5:7, 10:6
Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Dudeneyová/Malyginová (3-Brit./Est.) 6:4, 6:4
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
A. Kovačková (ČR) – Paštiková (ČR) 6:4, 6:1
• Čtyřhra - semifinále •
A. Kovačková/J. Kovačková (2-ČR) – Basilettiová/Pedoneová (3-It.) 6:2, 6:1
ITF M25 MAANSHAN (Čína), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
McCabe (1-Austr.) – Palán (7-ČR) 6:4, 6:2
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Krajčí (SR) – Gengel (5-ČR) 5:7, 7:6 (7:4), 6:4
Siniakov (ČR) – Pankin (8-) 2:6, 6:3, 6:2
• Čtyřhra - semifinále •
De Jonge/Opitz (4-Niz./Něm.) – Řeček/Siniakov (2-ČR) 6:7 (5:7), 6:1, 10:7
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Coppezová/Van Emstová (2-Belg./Niz.) – Ševčíková/Voraceková (4-ČR/Něm.) 7:6 (7:5), 6:4
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Donald (3-ČR) – Hallquist Lithén (Švéd.) 6:2, 6:3
J500 KÁHIRA (Egypt), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Jak. Kusý (11-ČR) – Behrmann (2-Rak.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
12:30 | Jak. Kusý/Reisach (8-ČR/Něm.) – Behrmann/Bělozercev (1-Rak./Uzb.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | T. Heřmanová/Zhenikhovová (1-ČR/Něm.) – Eigelsbachová/Švíglerová (8-Něm./ČR)
J100 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
11:00 | Krejčí (1-ČR) – Calikoglu (5-Tur.)
• Dvouhra dívky - semifinále •
11:00 | Chladová (7-ČR) – Gayosová (8-Šp.)
• Čtyřhra dívky - finále •
13:30 | Chladová/Vinogradovová (3-ČR/-) – S. Sim/Yildirimová (1-Korea/Tur.)
J60 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Papavasiliu (ČR) – M. Jelinek (8-Rak.)
J60 TACARIGUA (Trinidad a Tobago), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
15:00 | N. Moravec (2-ČR) – Beckles (3-USA)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
19:00 | Dalla Costa/N. Moravec (1-TTO/ČR) – Crete/Hastick (4-Kan.)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Mojžíšová (1-ČR) – Froneková (Rak.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Alenu čeká dneska ještě deblové semifinále ...
Alena má tak pořád šanci na titul v singlu i v deblu ...
Nosková - 50/50 ...
Plíšková - 50/50 ...
Bouzkova s kovou padnou uz behem dvouher
