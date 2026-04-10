Češi v akci, pátek 10. 4. Plíšková má šanci na semifinále, Češky rozehrály BJK Cup

VČERA, 20:45
Aktuality 10
Karolína Plíšková bude v pátek pokračovat ve svém velmi úspěšném prvním turnaji po zdravotní pauze. Bývalá světová jednička se pokusí navázat na skvělý skalp obhájkyně titulu a ve čtvrtfinále vyzve rivalku Donnu Vekičovou. České tenistky rozehrály kvalifikační utkání Billie Jean King Cupu na švýcarské půdě stavem 1:1 po prvním dnu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková bude bojovat o semifinále v Linci (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 9. 4.středa 8. 4. | úterý 7. 4. | pondělí 6. 4. | neděle 5. 4. | sobota 4. 4.

 

Plíšková se porve o semifinále

Karolína Plíšková hraje na antuce v linecké hale svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze a vede si naprosto fenomenálně. Bývalá světová jednička předvedla parádní výkon v obou zápasech a snadno přehrála rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i nasazenou dvojku a loňskou šampionku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Dosáhla tak na své první čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále na trávě v Nottinghamu, a rozhodně má šanci si svůj pobyt v rakouském městě protáhnout. Ve čtvrtfinále totiž vyzve svou rivalku Donnu Vekičovou, s níž má vzájemnou bilanci 7:3. Chorvatka se v poslední době trápí, figuruje mimo TOP 100 žebříčku a musela začínat v kvalifikaci.

 

WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
18:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Vekičová (Chorv.)

• Čtyřhra - semifinále •
Malečková/Škochová (ČR) – E. Liang/Z. Yang (Tchaj-wan/Čína) 5:7, 7:5, 10:4

 

KVALIFIKACE BJKC (Biel, Švýcarsko), tv. povrch / hala

Česko – Švýcarsko 1:1Live výsledky
Bouzková – Bencicová 3:6, 7:6 (7:4), 4:6
Nosková – Golubicová 6:1, 6:4

 

ATP CHALLENGER 125 MONZA (Itálie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.) 7:5, 6:2

 

ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Paulson/Vrbenský (4-ČR) – Banthia/Donski (2-Indie/Bulh.) 7:5, 6:1

 

ATP CHALLENGER 75 SARASOTA (USA), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
20:30 | Bartoň/Damm (ČR/USA) – Andrade/Draxl (Ekv./Kan.)

 

ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Bayerlová/McGiffinová (4-ČR/Austr.) – Christieová/Silvaová (2-Brit.) 6:4, 5:7, 10:6
Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Dudeneyová/Malyginová (3-Brit./Est.) 6:4, 6:4

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
A. Kovačková (ČR) – Paštiková (ČR) 6:4, 6:1

• Čtyřhra - semifinále •
A. Kovačková/J. Kovačková (2-ČR) – Basilettiová/Pedoneová (3-It.) 6:2, 6:1

 

ITF M25 MAANSHAN (Čína), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
McCabe (1-Austr.) – Palán (7-ČR) 6:4, 6:2

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Krajčí (SR) – Gengel (5-ČR) 5:7, 7:6 (7:4), 6:4
Siniakov (ČR) – Pankin (8-) 2:6, 6:3, 6:2

• Čtyřhra - semifinále •
De Jonge/Opitz (4-Niz./Něm.) – Řeček/Siniakov (2-ČR) 6:7 (5:7), 6:1, 10:7

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Coppezová/Van Emstová (2-Belg./Niz.) – Ševčíková/Voraceková (4-ČR/Něm.) 7:6 (7:5), 6:4

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Donald (3-ČR) – Hallquist Lithén (Švéd.) 6:2, 6:3

 

J500 KÁHIRA (Egypt), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Jak. Kusý (11-ČR) – Behrmann (2-Rak.)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
12:30 | Jak. Kusý/Reisach (8-ČR/Něm.) – Behrmann/Bělozercev (1-Rak./Uzb.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | T. Heřmanová/Zhenikhovová (1-ČR/Něm.) – Eigelsbachová/Švíglerová (8-Něm./ČR)

 

J100 ALŽÍR (Alžírsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
11:00 | Krejčí (1-ČR) – Calikoglu (5-Tur.)

• Dvouhra dívky - semifinále •
11:00 | Chladová (7-ČR) – Gayosová (8-Šp.)

• Čtyřhra dívky - finále •
13:30 | Chladová/Vinogradovová (3-ČR/-) – S. Sim/Yildirimová (1-Korea/Tur.)

 

J60 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Papavasiliu (ČR) – M. Jelinek (8-Rak.)

 

J60 TACARIGUA (Trinidad a Tobago), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
15:00 | N. Moravec (2-ČR) – Beckles (3-USA)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
19:00 | Dalla Costa/N. Moravec (1-TTO/ČR) – Crete/Hastick (4-Kan.)

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Mojžíšová (1-ČR) – Froneková (Rak.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
Kapitan_Teplak
10.04.2026 17:44
Faraon padl s nějakým Slovákem
Reagovat
PTP
10.04.2026 17:57
Ale šprajcoval se!
Reagovat
tommr
10.04.2026 11:54
České derby v Santa Margherita vyhrála Alena Kovačková ...
Alenu čeká dneska ještě deblové semifinále ...
Reagovat
tommr
10.04.2026 14:32
Alena s Janou soupeřky deklasovaly a postoupily v deblu do finále ...
Alena má tak pořád šanci na titul v singlu i v deblu ...
Reagovat
tommr
10.04.2026 11:04
Bouzková - bez šance ...
Nosková - 50/50 ...

Plíšková - 50/50 ...
Reagovat
Sinuhet1
10.04.2026 10:10
Maruska asi nema sanci..., Linda by to asi mohla zvladnout, Golubic ale taky umi prekvapit, ale uz jsem ji dlouho nevidel hrat
Reagovat
Diabolique
10.04.2026 03:53
A co maturita?
Reagovat
com
09.04.2026 20:59
Karolina smilesmilesmile

Bouzkova s smilekovou padnou uz behem dvouher smile
Reagovat
JLi
10.04.2026 09:08
Káje tikají hodiny, ať jde na mateřskou
Reagovat
Mantra
09.04.2026 20:51
No vida. Positive vibrations.
https://youtu.be/phLLvh1pWmo?is=z8Vu4tZMHUa9Cky2
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist