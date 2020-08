Češi v akci, sobota 22. 8. Muchová v New Yorku zvládla první kolo

Na ze Cincinnati do New Yorku přesunutém podniku Premier 5 zvládla první kolo Karolína Muchová, která si poradila s domácí kvalifikantkou Ann Liovou. Zdeněk Kolář s Lukášem Rosolem deblový titul na challengeru na pražské Štvanici nezískali. Na pražských Spojích začal další challenger, vítězně do něj vstoupil Jonáš Forejtek.