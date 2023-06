Češi v akci, středa 21. 6. Postup slavily Kvitová, Linda Fruhvirtová, Krejčíková, Vondroušová i Martincová

Petra Kvitová v Berlíně suverénně prošla do čtvrtfinále, Markéta Vondroušová do turnaje teprve úspěšně vstoupila. Druhé kolo v Birminghamu zvládla Linda Fruhvirtová, první kolo vyhrály Barbora Krejčíková i kvalifikantka Tereza Martincová. Zdeněk Kolář postoupil do čtvrtfinále na challengeru v Poznani. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.