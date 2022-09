Češi v akci, úterý 6. 9. Krejčíková se Siniakovou na US Open zaútočí na semifinále čtyřhry

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou budou na US Open bojovat o postup do semifinále čtyřhry. Tomáš Macháč vstoupí do hlavní soutěže na challengeru ve Francii, Dalibor Svrčina ve Španělsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.