Češi v Argentině prohráli jasně 0-4, finálový turnaj Davis Cupu si nezahrají

V úvodním dnešním utkání ztratili tenisté naději na obrat po prohře Tomáše Macháče s Jiřím Lehečkou ve čtyřhře s Horaciem Zeballosem a Máximem Gonzálezem dvakrát 4-6. Za rozhodnutého stavu pak Vít Kopřiva při premiéře v soutěži podlehl Federicu Coriovi 2-6 4-6.

V pátečních dvouhrách Lehečka podlehl Sebastiánu Báezovi 6-7 3-6 a ve druhém utkání prohrál Macháč po nadějném začátku se čtrnáctým hráčem světa Diegem Schwartzmanem 6-2 2-6 3-6.

"Když jsme sem přijížděli, tak jsme nečekali, že neuhrajeme bod. Šancí bylo dost, nikdo se nebál, ale zajíci se počítají až po honu," řekl kapitán Navrátil. "Prohráli jsme, ale i když se prohraje, tak se z toho kluci ponaučí. Vidí, že se s těmahle klukama dá hrát," poukázal na to, že Lehečka a Macháč nyní i loni v Innsbrucku statečně bojovali s žebříčkově výrazně kvalitnějšími soky.

Macháč a Lehečka nahradili podle plánu do čtyřhry původně při losu nahlášené Zdeňka Koláře a Víta Kopřivu. Jejich mladické nadšení ale nestačilo, soupeři ukázali deblové kvality. Především pátý hráč čtyřhry v žebříčku ATP Zeballos na kurtu vynikal přehledem i voleji.

Češi nevyužili jeden brejkbol a v sedmé hře přišel o servis Macháč. Stejný hráč neudržel podání na úvod druhé sady a Argentincům znovu za dohledu slavné Gabriely Sabatiniové vždy jeden brejk k zisku setu stačil. "Šance jsme měli, ale soupeři hráli dobře, deblověji. Bohužel jsme se nesešli na returnu. Škoda," řekl Macháč a dodal: "Spíš mrzí ty páteční dvouhry. Kdybychom měli aspoň jedno vítězství, tak by soupeři možná asi hráli jinak."

