Češi v United Cupu končí. Rozhodla třísetová porážka Lehečky s Djokovičem

UNITED CUP - Také 2. ročník United Cupu skončil pro české tenisty už ve skupině. Letos se loučí bez vítězství, po porážce 0:3 s Číňany nestačili ani na Srby. Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (24) sice v Perthu porazila 6:1, 3:6, 6:3 Olgu Danilovičovou (22) a na druhý pokus si připsala první výhru v nové sezoně, Jiří Lehečka (22) pak ale nepřekvapil proti světové jedničce Novaku Djokovičovi (36), přestože favorita dostal do třetího setu. Češi tak přišli o teoretickou šanci stát jedním ze dvou nejlepších týmů na druhém místě ve skupině, naopak Srbové si následnou výhrou v závěrečném mixu zajistili postup.

Český tým měl po sobotní porážce 0:3 s Čínou minimální šanci na postup. Pro posun na 2. místo ve skupině a zachování teoretické naděje na čtvrtfinále musel nad Srby vyhrát 3:0 na zápasy, navzdory zisku úvodního bodu se to ale nepovedlo.

Vondroušová – Danilovičová 6:1, 3:6, 6:3

Světová sedmička Markéta Vondroušová si na první výhru v sezoně musela počkat až do nového roku. Zatímco v sobotu podlehla ve třech setech světové patnáctce Qinwen Zheng z Číny, o tři dny později třísetový duel zvládla. Až 121. hráčku světa Olgu Danilovičovou porazila 6:1, 3:6, 6:3.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Čtyřiadvacetiletá Češka začala první vzájemný souboj s o dva roky mladší soupeřkou parádně a bleskově získala první set. Ve druhém ale přišla dvakrát o podání a přestože vyrovnala z 0:3 na 3:3, třetí sadě se nevyhnula. Tu zahájila ztrátou servisu, ovšem zareagovala ziskem pěti her po sobě a náskok už nepustila.

Vítězka loňského Wimbledonu si od postupu do čtvrtfinále US Open připsala teprve druhou výhru z posledních devíti utkání. Příští týden v Adelaide ji čeká generálka na Australian Open.

Lehečka – Djokovič 1:6, 7:6 1:6

Jiří Lehečka si v uplynulé sezoně odbyl premiéru na všech grandslamech, na Australian Open se dokonce dostal mezi osmičku nejlepších a stal se hráčem TOP 30. V jejím závěru ale prohrál šest ze sedmi duelů a v černé sérii pokračuje i na úvod sezony 2024.

Po sobotní porážce s Číňanem Zhizhen Zhangem dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi podlehl ve třech setech i favorizovanému Novaku Djokovičovi. V prvním vzájemném střenutí s o patnáct let starším Srbem prohrál 1:6, 7:6, 1:6.

1-1 @DjokerNole sends the tie to a deciding mixed doubles with a gusty win 6-1 6-7(3) 6-1.#UnitedCup pic.twitter.com/dnZlDyYLqq — United Cup (@UnitedCupTennis) January 2, 2024

Lehečka držel krok proti vítězi 24 grandslamových titulů jen v úvodu, od stavu 1:1 prohrál pět gamů. Ve druhé sadě ale hru vyrovnal, smazal manko 1:3 a čtyřmi gamy za sebou vývoj otočil. Djokovič si ještě vynutil tie-break, v něm ale český tenista zvítězil 7:3.

Djokovič si vyžádal pauzu na ošetření a v rozhodující třetí sadě znovu dominoval. Dvakrát vzal Lehečkovi servis, získal náskok 5:0 a duel zakončil prvním mečbolem.

Statistika zápasu Jiří Lehečka – Novak Djokovič (@ Livesport)

"Nakonec se mi to podařilo uhrát," řekl na kurtu Djokovič, jehož limitovalo bolavé zápěstí. "Není to poprvé ani naposledy. Tyhle věci se stávávají. Musíte to prostě zvládnout a vyřešit. Uvidíme, co bude dál," dodal.

Lehečka poprvé v kariéře čelil světové jedničce a bilanci s hráči TOP 10 si pohoršil na 2:12. Z členů elitní desítky dosud dokázal porazit jen Félixe Augera-Aliassimea (Australian Open 2023) a Andreje Rubljova (Dauhá 2023).

31. hráč světa Lehečka od začátku října vyhrál jediný z devíti zápasů, když v hale ve Vídni našel recept na Američana Jeffreyho Wolfa. Před obhajobou čtvrtfinále na Australian Open by se měl představit ještě příští týden v Adelaide, kam odcestuje po boku Vondroušové.

Kolodziejová/Nouza – Danilovičová/Medjedovič 6:4, 6:7, 8:10

Do závěrečné čtyřhry poslal nehrající kapitán David Škoch pár Miriam Kolodziejová a Petr Nouza, kteří mohli připravit Srby o postup. Čeští tenisté začali dobře a do poslední chvíle bojovali o vítězství, nakonec ale Danilovičové s Hamadem Medjedovičem podlehli 6:4, 6:7, 8:10.

Češi tak stejně jako loni vypadli už ve skupině, před rokem skončili s bilancí 1:1. Naopak Srbové se mohou těšit na čtvrtfinále proti domácím Australanům, jako nejlepší druhý tým postoupili právě z české' skupiny Číňané. Ti si o semifinále zahrají s Polskem vedeným světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

United Cup smíšených týmů se koná druhým rokem. Vedle podílu z dotace ve výši 10 milionů amerických dolarů (zhruba 223 milionů korun) bojují hráči a hráčky také o body do žebříčků ATP a WTA. loňští šampioni Američané skončili s bilancí 1:1 ve skupině za domácí Austrálií.

Úterní výsledky

Česko – Srbsko 1:2

Řecko – Chile 1:2

07:30 | Chorvatsko – Nizozemsko 1:0

Pořadí skupin