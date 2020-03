České tenistky trénují individuálně, ale i sází kytky a vaří

Kvůli pandemii koronaviru se nehraje od 11. března, kdy bylo zrušeno Indian Wells a po něm další turnaje až do 2. května. Konat se nebude Prague Open ve Stromovce a dnes organizátoři přeložili antukové grandslamové Roland Garros.

"Je to nepříjemné, ale jsou důležitější věci než sport, tenis. Situaci nebereme na lehkou váhu. Musíme být maximálně zodpovědní a věřím, že to zvládneme," uvedla pro ČTK světová trojka Karolína Plíšková. Očekává, že dopad na tenis bude výrazný. "Stejně jako na všechny další obory. Ale pevně doufám, že se to časem zase vrátí do normálu. Musíme být trpěliví," řekla sedmadvacetiletá hráčka.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová psala minulý týden při odjezdu z USA na sociálních sítích, že prioritou je bezpečnost a zdraví. "Jsme tenisté a naše práce není tak důležitá jako těch, kteří s virem bojují v první linii," uvedla. "Tenis zase budeme hrát, ale buďme trpěliví Teď je důležité udělat správné kroky k zastavení viru, abychom se mohli brzy vrátit do normálu."

Po zrušených turnajích v USA se tenistky postupně vrátily domů. Nyní se udržují fit podle plánů kondičních trenérů. "Tělo musí zůstat v kondici. Snažím se udržet v tempu, ale s intenzitou to nepřeháním. Až budu vědět datum, ke kterému se připravit, tak do toho zase šlápnu," řekla Plíšková, letošní vítězka z Brisbane.

Podobně na tom jsou ostatní české tenistky. "Stejně jako většina z vás musím dál pracovat. Moje kancelář je zavřená. Home office si vzít nemůžu. Nezbývá mi než pracovat venku. Musím se ve svém věku udržovat, jinak se už nerozhýbu," uvedla Barbora Strýcová na sociálních sítích a pochlubila se namalovaným obrázkem.

Loňská finalistka Roland Garros Markéta Vondroušová na videích ukazuje, jak trénuje na zahradě. Skákala přes švihadlo a dělala výskoky na lavičku.

Hráčky mají čas i na věci, které během sezony nestíhají. "Sázela jsem kytky," uvedla Plíšková. I Kateřina Siniaková pracovala na zahradě. "Jiný životní styl," napsala deblová vítězka Roland Garros a Wimbledonu z roku 2018.

"Víc času trávím i v kuchyni. Dělám si pořádek v papírech a hodně čtu. Je dobré si den naplánovat, dodržovat určitý režim," řekla Plíšková. Siniaková se pustila i do pečení štrúdlu. "Jak jsem slíbila," ukázala na instagramu.