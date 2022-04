Češky hrají v kvalifikaci BJK Cupu s Britkami po prvním dnu 1-1, bodovala Vondroušová, Martincová prohrála

"Stav je 1:1, vyhrály favoritky, ale my jsme ke druhému bodu měli určitě blíž než Velká Británie," řekl český kapitán Petr Pála po úvodním dnu. "Dopadlo to, jak člověk doufal, že to bude probíhat. Že bude lehký první zápas a těžký pro soupeře druhý," konstatoval.

Sobotní program rozehrají od 11:30 týmové jedničky Vondroušová a Raducanuová. Poté by měly hrát Martincová s Dartovou. Zápas případně rozhodne čtyřhra, do které český kapitán Petr Pála nahlásil šestnáctiletou Lindu Fruhvirtovou s Marií Bouzkovou. Nominace na sobotní zápasy je možné změnit. V českém týmu figuruje ještě Karolína Muchová.

"Očekávám, že první zápas bude hrát Markéta," řekl Pála jasně, že Vondroušová by měla nastoupit do dvouhry i v sobotu. O pozici dvojky se teprve rozhodne. "Nevím to, chci holky obejít. Musíme se domluvit. Bude záležet, jestli se do zápasu půjde za stavu 1:2, nebo 2:1. Těch variant je víc," řekl Pála. I britská kapitánka Anne Keothavongová se rozhodne o případné změně až v den utkání.

V první hře udělala nervózní Vondroušová dvě dvojchyby a o servis přišla. Ještě ve druhém gamu prohrávala 15-40, ale pak jí Britka pomohla dvojchybu. A zvrat přinesla další výměna - Vondroušová při dobíhání míče spadla, ale soupeřka trefila místo zcela odkrytého dvorce síť.

Od té doby česká tenistka vývoj kontrolovala a v prvním setu ztratila už jen pět výměn. Ochozy malého centrkurtu roztleskala svými oblíbenými kraťasy, třeba i při brejkbolu soupeřky, či vydařeným lobem a smečí. Zápas se 101. hráčkou světa rozhodla za 55 minut ziskem dvanácti her v řadě.

"Ze začátku byla velká nervozita, ale potom jsem se dostala do zápasu. Hrozně si to tady užívám. Nestává se často, že bychom hrály na Štvanici, takže je to skvělý," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Vondroušová, která si v týmové soutěži vylepšila bilanci na šest výher a jednu porážku.

Martincová měla v utkání debutantek v soutěži družstev v první sadě setbol. Za stavu 5-4 ale trefila síť a o set přišla. Ve druhém setu vedla 4-1, ale náskok dvou brejků neudržela. V dlouhé deváté hře měla ještě tři brejkboly, neuspěla a v koncovce více chybovala.

"Spokojená nejsem, protože jsem očekávala úplně jiný zápas. I jsem se na něj jinak připravovala. Čekala jsem, že to bude ze strany soupeřky rychlejší," řekla Martincová. "Bohužel jsem nevyužila šance a o kousek mi to nevyšlo. Když jsem měla navrch, Emma zahrála výborné míče," konstatovala.

Vítězky česko-britského duelu postoupí do finálového turnaje, který je v plánu na zatím neurčeném místě 8. až 13. listopadu.