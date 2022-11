Češky jsou v semifinále BJK Cupu! Vondroušová a Siniaková skolily Američanky už po dvouhrách

Češky i Američanky v úvodních duelech ve skupině D porazily 2-1 na zápasy Polky a dnes tak v Glasgow svedly přímý souboj o 1. místo, které jediné znamená postup do semifinále.



Český kapitán Petr Pála do dvouher poslal tenistky, které včera proti Polsku nastoupily jen do deblu a rozhodly o vítězství proti Polsku. A jako už nespočetněkrát v historii měl při výběru opět šťastnou ruku.



Hned nominace Markéty Vondroušové se ukázala být dobrou variantou. 23letá sokolovská rodačka, která minulý týden odehrála teprve druhý turnaj po půlroční pauze zaviněné zraněním zápěstí a na podniku ITF v Shrewsbury vyhrála dvouhru i čtyřhru, v duelu týmových dvojek porazila 6-3 6-3 čtrnáctou hráčku světa Danielle Collinsovou.



Přitom Collinsová začala lépe a po brejku se ujala vedení 3-1. Ovšem Vondroušová neznervózněla a další servis už často chybující soupeřce nedarovala. Po zisku osmi gamů v řadě odskočila do vedení 6-3 a 3-0 a náskok už nepustila.



Američanka se snažila soupeřku několikrát zatlačit, česká tenistka se ale prezentovala výbornou obranou a Collinsová dál při důležitých úderech kazila. Vondroušová vyhrála za hodinu a dvanáct minut 6-3 6-3. Collinsová poznala hořkost porážky v Billie Jean King Cupu až ve svém šestém zápase.



"Bylo to hrozně těžký. Ona trošku měnila rytmus hry, zkoušela různý věci, takže to bylo takový zmatený. Ale věděla jsem, že do toho zase půjde a bude to těžký dohrát. Ona je skvělá hráčka a i když to chvílemi vypadalo, že už mi to dává, tak to tak nebylo a hrála do posledního míče," komentovala Vondroušová v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.



"Cítila jsem se dobře. Člověk se s ní nedostane do rytmu a musí se soustředit na každý míč. Ale zůstala jsem klidná, i když mi to tam občas pozabíjela, čekala jsem na svou šanci. Už jsem s ní párkrát hrála a občas přiletí míč, který se nedá stihnout. Člověk se s tím musí poprat a vědět, že šance přijde a pak ji využít," dodala finalistka Roland Garros 2019.

Flawless from @VondrousovaM ⭐️



A sensational 6-3 6-3 victory means Czech Republic are one win away from the semi-finals #BJKCupFinals | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/fbcW5Q9ieu — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 11, 2022



Rozhodující bod proti osmnáctinásobným šampionkám zařídila v druhé dvouhře Kateřina Siniaková. Nejlepší deblistka světa v duelu tenistek, které se do Glasgow přesunuly z Turnaje mistryň v Texasu, porazila 7-6 6-1 světovou sedmičku Cori Gauffovou a na čtvrtý pokus si připsala její skalp.



Siniaková měla v prvním setu dvakrát výhodu brejku, ale pokaždé ji ztratila a za stavu 4-4 nevyužila dva brejkboly. Rozhodl tie-break, ve kterém se zápas zlomil. Česká hráčka v něm získala šest míčků v řadě a dostala se na 'koně'.



Ve druhé sadě už Siniaková před zraky Billie Jean Kingové v hledišti dovolila finalistce letošního Roland Garros jediný game. Od stavu 1-1 vyhrála pět her za sebou a po hodině a 23 minutách zajistila Češkám druhý bod.



Gauffová spáchala 39 nevynucených chyb a po neúspěšném Turnaji mistryň prohrála ve dvouhře pátý zápas za sebou.



"Věděla jsem, že můžu vyhrát. Ona se teď trošku trápí, prohrála všechny zápasy na Turnaji mistryň. Mým cílem bylo jí nechat hrát, hlavně přes forhend. A myslím, že se to povedlo. Ona ke konci změnila taktiku, víc do toho chodila a nabíhala na síť. Jsem ráda, že jsem to ustála," řekla Siniaková České televizi.



"Byla jsem na začátku hrozně nervózní. Snažila jsem se myslet na to, že my máme ten bod v zádech a moc mi to pomohlo. Snažila jsem se hrát každý balon a když jsem urvala ten první set, tak mi to hodně pomohlo," komentovala 26letá rodačka z Hradce Králové.



"V tom tie-breaku jsem chytila začátek, neuspěchala jsem to. Ona trefila pár nečistých úderů. Já chtěla uhrát každý bod, protože jsem už pár tie-breaků nedohrála. Nesoustředila jsem se na stav, ale v průběhu setu jsem byla lepší a věřila, že to dotáhnu," pokračovala.



"Postupu si moc vážím, byla to těžká skupina. Mít dnes 2-0 po singlech je skvělý a jsem moc ráda, že jsem mohla přispět," dodala nejlepší deblistka světa.

"Simply irresistible" @K_Siniakova produces a sensational performance to secure a straight sets victory over Gauff, 7-6(1) 6-1 #BJKCupFinals | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/1UjPMLRF3P — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 11, 2022



"Jsem na holky moc pyšný. Jsem rád, že jsme to dokázali. Vyhráli jsme proti jednomu z nejsilnějších soupeřů v této soutěži. Speciální poděkování patří našim fanouškům, kteří jsou slyšet a dělají atmosféru. Věřím, že vydrží i na zítřejší zápas," řekl nehrající kapitán Pála.



Ve čtyřhře s již jistým postupem v kapse neuspěly Karolína Muchová s trápící se Karolínou Plíškovou. České tenistky 3-6 3-6 s Madison Keysovou a Taylor Townsendovou, když trefily pouhé dva vítězné údery.



Češky mohou nadále získat v soutěži, jež byla dříve známá jako Fed Cup, dvanáctý titul. Osmnáctinásobné šampionky z USA naopak další triumf nepřidají.



"Nijak si to nepřipouštíme. Dnes jsme měly cíl bojovat a nechat tam všechno. Nikdo nečekal, že to půjde takhle dobře. Skupina byla fakt těžká. Půjdeme zápas od zápasu, stát už se může cokoliv. Jsme dobrý tým, uvidíme, co se bude dít," řekla Vondroušová.



"Atmosféra v týmu je super. Každá z nás může porazit kteroukoliv soupeřku. Mám ze sebe radost a užíváme si tady každou chvilku," dodala Siniaková.







• V semifinále odveta proti Švýcarkám

V sobotním semifinále Češky narazí na Švýcarky, s nimiž loni v Praze prohráli souboj o postup ze skupiny a mají jim tak co vracet. Švýcarsko má po roce opět stejnou sestavu.



Švýcarské finalistky loňského ročníku zvítězily v dnešním rozhodujícím duelu o postup ze skupiny 2-1 nad Kanadou. Triumf si zajistily už po dvouhrách.



Švýcarky dostala v přímé bitvě o první místo do vedení Viktorija Golubicová, jež zdolala Biancu Andreescuovou 2-6 6-3 6-4. Poté uspěla v souboji týmových jedniček také Belinda Bencicová, jež porazila Leylah Fernandezovou 6-0 7-5. Kanaďankám patřila až závěrečná čtyřhra, v níž získaly alespoň čestný bod elitní deblistka Gabriela Dabrowská s Fernandezovou.



V prvním semifinále se utkají domácí Britky s Australankami.