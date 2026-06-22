Český tenis se bouří proti trestu Vondroušové. V žádném případě si to nezaslouží, říká Kotrba
"Jsme přesvědčeni, že Markéta Vondroušová není dopingová hříšnice, která by si ve své kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky. Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila," píše ve svém prohlášení předseda ČTS Jakub Kotrba.
"Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, to jistě. Ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Dostala trest, který prakticky znamená konec tenisové kariéry. Trest, který si nezaslouží a který jí nepřísluší. Nedopovala, v jejím těle nebyly zakázané látky, jen odmítla ze strachu kontrolu. Kdyby nevyšla na chodbu bytu, nic by se nestalo, neměla večer povinnost otevírat dveře…," dodal Kotrba.
"Proto jsme se postavili za Markétu před několika týdny a budeme za ní stát i nyní. Jsme připraveni ji aktivně pomoci při její obhajobě a snaze snížit nejtvrdší možný trest, který znamená pro Markétu konec s tenisem. Je to trest, který si v žádném případě nezaslouží," zakončil své prohlášení předseda ČTS.
Se svým pohledem se připojil i bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. "Markétu znám celou kariéru a stoprocentně věřím, že odmítnutím kontroly nechtěla cokoli skrývat. Jsem připraven se za ni postavit, kdykoli bude třeba," řekl dnešní místopředseda ČTS.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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