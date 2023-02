Češky v Dauhá zvládly vstup do kvalifikace. Uspěly Plíšková, Bouzková i Martincová

Osm a půl roku nemusela Karolína Plíšková do kvalifikace, nyní v ní začíná druhý ze čtyř posledních turnajů. V lednu v Adelaide dvoukolovým sítem prošla a úspěšně začala i dnes v boji o start na podniku WTA 500 v Dauhá.



Bývalá světová jednička a aktuálně 20. hráčka světa si dva dny po nezdaru v Abú Zabí proti Jeleně Rybakinové poradila s Anou Bogdanovou. Po nepovedeném vstupu do utkání zvítězila 3-6 6-2 6-3 a vyhrála i třetí vzájemný duel.



30letá Češka v úvodu prohrávala 1-5, přesto se málem vrátila do hry o první dějství. Po odvrácení tří setbolů měla tři brejkboly na 4-5, ale nevyužila je a poprvé s Rumunkou prohrála set. Vývoj však zlepšeným výkonem dokázala otočit a po hodině a tři čtvrtě mohla přijmout gratulaci od své soupeřky.



O postup do závěrečné fáze kvalifikace si šampionka z roku 2017 zahraje s 108. hráčkou světa Harriet Dartovou (h2h 1-0), s níž odehrála jediný duel před pěti lety ve Wimbledonu. 26letá Britka dnes přehrála 6-4 6-1 Slovinku Dalilu Jakupovičovou a uťala šňůru čtyř porážek.



Jednoznačnou výhrou vklouzla do své premiéry v Kataru Marie Bouzková. 24letá Češka po setech 6-1 6-1 přehrála 23. deblistku světa Laurou Siegemundovou z Německa, kterou deklasovala i ve druhém vzájemném střetnutí. Přerušila tak sérii tří porážek a připsala si teprve třetí výhru v sezoně.



Ve druhém kole kvalifikace se 26. hráčka světa Bouzková utká s krajankou Terezou Martincovou (h2h 2-0). Ta si poradila 1-6 6-3 6-4 s Uzbečkou Niginou Abduraimovovou, přestože ve třetím setu prohrávala 1-4, a dočkala se první výhry po pěti týdnech a čtyřech porážkách po sobě.



Start v hlavní soutěži mají z českých tenistek jistý vítězka z let 2018 a 2021 Petra Kvitová, Barbora Krejčíková a díky protected rankingu Karolína Muchová.



Z Top 10 se v Kataru představí světová jednička Polka Iga Šwiateková, Američanky Jessica Pegulaová a Cori Gauffová, Francouzka Caroline Garciaová, Řekyně Maria Sakkariová, Darja Kasatkinová a Švýcarka Belinda Bencicová.

• WTA 500 DAUHÁ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 780.637 dolarů

sobotní výsledky (11. 02. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Kar. Plíšková (1-ČR) - Bogdanová (Rum.) 3-6 6-2 6-3 Bouzková (2-ČR) - Siegemundová (Něm.) 6-1 6-1 Martincová (ČR) - Abduraimovová (Uzb.) 1-6 6-3 6-4