Češky v Dubaji válely. Krejčíková, Kvitová, Bouzková a Fruhvirtová odstartovaly hladkými výhrami

Barbora Krejčíková předloni v Dubaji bez ztráty setu postoupila do svého největšího finále, první titul ale tehdy nyní již vítězka pěti turnajů WTA ještě nevybojovala. A letos i své při třetí účasti zvládla porazila svou úvodní soupeřku ve dvou setech.



S Rumunkou Anou Bogdanovou sice hned v první hře ztratila čistou hrou podání, ale v dalších osmi gamech na servisu už ani jednou neprohrála víc jak dva míčky. Od stavu 2-4 získala sedm gamů v řadě, po hodině a půl zvítězila 6-4 6-2 a soupeřce oplatila tři roky starou porážku ze Shenzhenu.



Ve druhém kole se 27letá Krejčíková utká se světovou osmičkou Darjou Kasatkinovou (h2h 1-1), s níž v úvodu sezony prohrála v Adelaide.



Petra Kvitová vstoupila dvousetovou výhrou i do páté letošní akce, v Dubaji navzdory dvěma ztraceným servisům smetla v prvním vzájemném střetnutí 6-2 6-1 Italku Martinu Trevisanovou.



Ve druhém kole, které na předchozích dvou akcích nepřešla, se šampionka z roku 2013 utká s Chorvatkou Petrou Martičovou, nebo Kazaškou Julií Putincevovou.

Sealed with an ACE 2013 champion @Petra_Kvitova sails into Round 2 with a 6-2, 6-1 win over Trevisan. #DDFTennis pic.twitter.com/PzTo9fFHBg



Bez ztráty setu vyhrála i 26. hráčka světa Marie Bouzková, která dokonce bývalé vítězce Australian Open Sofii Keninové dovolila uhrát pouhé dva gamy a zvítězila 6-1 6-1. Letos si připsala teprve druhou výhru v hlavní soutěži



Ve druhém kole 24letá Češka narazí na další grandslamovou šampionku - buď vítězku Wimbledonu 2022 a finalistku letošního Australian Open Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, nebo vítězku US Open 2019 Biancu Andreescuovou z Kanady.



Jako poslední dnes z českých tenistek uspěla také na divokou kartu startující Linda Fruhvirtová a také ona neprohrála ani set. 17letá Češka porazila 6-3 6-4 Američanku Daniellu Collinsovou a na třetím turnaji po sobě začala dvousetovým vítězstvím.



Ve druhém kole 52. hráčka světa Fruhvirtová vyzve lotyšskou obhájkyni titulu Jelenu Ostapenkovou, nebo Ukrajinku Katarinu Zavackou.



Look at what it means to her



Teenager Linda Fruhvirtova stuns Collins 6-3, 6-4 to progress in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/N6ZWf5CUEi