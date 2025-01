Češky vyzvou Španělsko a Brazílii, kvalifikační skupinu BJKC odehrají na domácí půdě

České tenistky se utkají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Španělskem a Brazílií. Tříčlenná skupina B se odehraje v týdnu od 7. dubna v Česku, místo dějiště bude oznámeno v příštích dnech. Kvalifikace se ve formátu se šesti základními skupinami, v nichž bude hrát každý s každým, uskuteční poprvé. Do vyřazovací fáze postoupí jen vítězové, družstva na druhém a třetím místě budou hrát v listopadu baráž.

"Mohlo to být lepší, ale i o dost horší. V duchu jsem si malinko přál z druhého koše Německo. Z těch silných konkurentů tam mohlo být Švýcarsko, Kazachstán, USA a přiřkli nám Španělsko," řekl v nahrávce pro média kapitán Petr Pála. "Je to těžké pro všechny týmy, protože postupuje jen jeden. A máme za soupeře týmy, které mají hráčky do světové dvacítky. Jsou to atraktivní soupeři pro diváky. Je skvělé, že hrajeme doma," doplnil.

Jistou účast v závěrečném turnaji mají obhájkyně titulu Italky a Čína, která bude do roku 2027 hostit soutěž v Šen-čenu. K dříve užívanému formátu domácích či venkovních zápasů by se měla kvalifikace vrátit v roce 2026.

Česko bylo před losováním nasazené ve třetím koši společně s Kanadou, Slovenskem, Austrálií, Polskem a Británií. Hlavní oporou Španělska je 12. hráčka světa a čerstvá semifinalistka Australian Open Paula Badosaová. V týmu mohou být i Sara Sorribesová a Cristina Bucsaová, které získaly vloni v Paříži olympijský bronz ve čtyřhře. Brazílie spoléhá na světovou sedmnáctku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Zatím není jasné, kde se kvalifikační turnaj v Česku uskuteční. "Od chvíle, kdy jsem požádali o možnost pořádat kvalifikační skupinu doma, vedeme intenzivní jednání se subjekty, kde je odehrání zápasů možné. Čekali jsme na finální potvrzení ITF i čtvrteční los a v nejbližších dnech místo zápasu oznámíme," řekl médiím předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.

Za přidělení pořadatelství byl rád i Pála. "Vždy, když holky hrály doma, byla to obrovská vzpruha. Pokaždé jsem měl dobrou zkušenost, že to lákalo a hráli jsme v nejsilnějších možných sestavách," doplnil kapitán.

Vedle Česka se kvalifikační skupiny odehrají v Austrálii, Japonsku, Nizozemsku, Polsku a Slovensku. Na finálovém turnaji bude hrát nově osm zemí místo dosavadních dvanácti. Hrát se bude v listopadu, přesný termín zatím není znám.

"Budu rád, když se do Číny kvalifikujeme. Katka Siniaková třeba hraje v Číně ráda a dobře. Na finále pro osm týmů je to nezvyklá destinace, ale Čína dává hodně peněz do WTA a teď asi i na ITF. To jsou nicméně příjemné starosti, když má člověk letět do Číny na finále," doplnil Pála.

České tenistky, které v loňském ročníku prohrály ve čtvrtfinále 1:2 s Polskem, jsou v soutěži dříve známé jako Fed Cup, druhým nejúspěšnějším týmem. Poslední z 11 titulů získaly v roce 2018 ještě ve starém formátu s vyřazovacím systémem a zápasy na hřišti jednoho ze soupeřů. Rekordmankami jsou hráčky USA s 18 prvenstvími.

Los kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové:

Skupina A (Japonsko): Kanada, Rumunsko, Japonsko

Skupina B (Česko): Česko, Španělsko, Brazílie

Skupina C (Slovensko): Slovensko, USA, Dánsko

Skupina D (Austrálie): Austrálie, Kazachstán, Kolumbie

Skupina E (Polsko): Polsko, Švýcarsko, Ukrajina

Skupina F (Nizozemsko): Velká Británie, Německo, Nizozemsko