Chat velikánů na Instagramu. Nadal chce založit rodinu, Federer a Murray se úspěšně zotavují ze zranění

Začátek plánovaného vysílání ale neproběhl úplně podle představ. Nadalovi a Federerovi chvíli trvalo hovor zahájit. "Konečně!" radoval se Nadal, když na druhé straně spatřil Federera. "Jsme připojeni? Dokázali jsme to? Vůbec netuším, jestli byla chyba u mě nebo u tebe," ulevilo se Federerovi.

Dohromady vyhráli 39 grandslamových titulů, ale s Instagramem to asi moc neumí. Proto si přední tenisté z obou tenisových legend vystřelili. "Vyhrál asi tak 52krát French Open, ale neumí s Instagramem," vtipkoval pozdější účastník živého vysílání Murray. Rýpanec si nenechal ujít ani Stan Wawrinka. "Rogere, ukonči váš hovor, pak se vrať a znovu se zkuste spojit."

"He can win 52 French Opens but not work Instagram" - Andy Murray.

Když se konečně vysílání naplno a bez technických potíží rozjelo, Nadal se rozpovídal o momentální situaci ve světě. "Je hrozné sledovat, kolik lidí přišlo o své blízké, aniž by se s nimi mohli rozloučit. Neumím si něco takového ani představit." Pandemie koronaviru si ve světě vyžádala už přes 170 tisíc obětí a nakazilo se téměř 2,5 milionu lidí.

Konverzace se následně přesunula k mnohem příjemnějšímu tématu - otcovství. Murray, který má už tři děti, totiž kvůli nim musí každý den vstávat v šest hodin ráno a chodit brzy spát. Jeho proslov zaujal Nadala, jenž je jediným členem Big Four, který ještě potomka nemá. Teprve loni si vzal svou dlouholetou přítelkyni Xiscu. "Doufám, že brzy budu ve stejné situaci jako ty," vyjádřil Nadal svou touhu stát se otcem. Murray mu vtipně odpověděl. "Teď je ten správný čas, když jsi sám se svou rodinou."

Nadal sice chce založit rodinu, to ovšem neznamená, že pomýšlí na konec kariéry, naopak. "Moje motivace stále hrát je strašně jednoduchá. Prostě miluju tenis. Mám obrovské štěstí, že mám díky tenisu tolik zážitků. Chci dál dělat věci, které mi přináší radost. Nezáleží na tom, jestli se mi bude nadále dařit. Tenis a turnaje zbožňuju, takže se snažím být zdravý."

V rozhovoru s Federerem se Nadal svěřil s tím, že od března nedržel v ruce raketu. Poslední trénink absolvoval v kalifornském Indian Wells, které se nakonec stalo první tenisovou obětí nového typu koronaviru.

A thread of the best moment of Nadal’s live.



Rafa tells Roger that the last time he held his racket was in Indian Wells. pic.twitter.com/Yb67klby0y