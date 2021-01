Cibulková se nechala přednostně naočkovat a na Slovensku vzbudila negativní emoce

Slovensko probírá případ bývalé tenistky Dominiky Cibulkové, která přeskočila pořadník a dostala přednostně vakcínu proti nemoci covid-19. Premiér Igor Matovič to označil za selhání zdravotnických úřadů, kterému se musí do budoucna zabránit.

Jedenatřicetiletou Cibulkovou přednostně očkovali v Univerzitní nemocnici v Bratislavě poté, co ji do oficiálního pořadníku zařadil jeden z pracovníků vakcinačního centra, informoval Denník N. Nemocnice podle listu následně uznala, že bývalá tenistka na seznam lidí z kritické infrastruktury nepatřila. Dodala, že dotyčný pracovník se již na očkování podílet nebude.

Cibulková na facebooku reagovala, že ji situace mrzí. "Jen jsem se známého v nemocnici informativně zeptala, v jakém období bychom mohli přijít na řadu s očkováním," snažila se obhájit své jednání bývalá světová čtyřka.

"Pokud bych tušila, že se dopouštím vážného pochybení a nevyplňuji jen volné místo v pořadníku, v žádném případě bych možnosti nechat se očkovat nevyužila," napsala.

Premiér Matovič uvedl, že je zapotřebí přesvědčit co nejvíce lidí, aby se dali očkovat proti covidu-19. Cibulková by podle něj byla pro takovou kampaň, kdy by veřejně známé osobnosti šly lidem příkladem, "jako stvořená". Součástí takovéto kampaně ale Cibulková nebyla.

"Nemám problém, když denně při tisících naočkovaných lidí budou mimo pořadník veřejně naočkováni tři čtyři s cílem masivní propagace mezi pochybovači," sdělil předseda vlády. "Dělat to tajně není fér," dodal s tím, že od ministerstva zdravotnictví nyní očekává jednoznačné a nezpochybnitelné pořadníky.

"Budu ráda, když tahle nešťastná událost bude mít pozitivní efekt na tom, že přesvědčí co nejvíce lidí o potřebě očkování. Moc ráda jakýmkoliv způsobem pomohu v osvětové kampani na podporu vakcinace, kterou považuju za bezpečnou. Očkování proti Covidu je jediný správný a zodpovědný přístup," dodala Cibulková.

Na Slovensku se očkuje proti covidu-19 od 26. prosince. V první vlně jsou očkováni zdravotníci, zaměstnanci domovů sociálních služeb či pracovníky kritické infrastruktury. Očkovací látka má být široké veřejnosti na Slovensku k dispozici v čtvrté vlně očkování s předpokládaným začátkem v březnu.

Vítězka Turnaje mistryň 2016 a finalistka Australian Open 2014 Cibulková v listopadu 2019 ukončila v pouhých 30 letech kariéru. Loni v červnu s manželem Michalem Navarou přivítali na svět syna Jakuba.